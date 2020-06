Tänään 4.6.2020 julkaistun arvion mukaan koronavirusepidemia on edelleen jonkin verran hidastunut verrattuna edellisten kahden viikon tilanteeseen.

Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat keskimääräiset tapausmäärät ovat pysyneet lähes ennallaan edellisviikkoon verrattuna, mutta laskeneet huomattavasti toissa viikolta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoo, että tällä hetkellä arvioitu viruksen tartuttavuusluku on Suomessa 0,75–0,80.

”Tämä tarkoittaa, että Suomessa koronavirusepidemia on ollut laskusuunnassa jo pitempään. Kahdeksan sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu uusia tapauksia viimeisimmän seurantajakson (25.–31.5.) aikana”, STM toteaa tiedotteessaan.

”Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on laskenut kahden viikon takaisesta merkittävästi. Yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilla terveydenhuollon tilanne on rauhallinen. Tehohoidon kapasiteetti ole missään vaiheessa ylittynyt. Kaikista sairaalaan otetuista potilaista lähes 80 % on ollut HYKS:n erityisvastuualueen sairaaloissa.”

Testauskapasiteetti jo yli 13 000

Laboratorioiden koronaviruksen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä. Viimeisellä seurantajaksolla (25.5.–31.5.) koronavirustestejä on tehty vähemmän kuin edeltävillä viikoilla.

Viranomaiset suosittelevat testiin hakeutumista ja koronavirustestausta matalalla kynnyksellä, sillä Suomessa on tavoitteena testata kaikki, joilla epäillään akuutin vaiheen koronavirustartuntaa.

Koronavirustaudista parantuneita arvioidaan Suomessa olevan noin 5 800.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisee tilannekuva- ja mallinnusryhmän tuottaman viikoittaisen raportin torstaisin. Tuorein raportti on päivätty eiliselle ja siinä todetaan, että viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat keskimääräiset tapausmäärät ovat laskeneet merkittävästi jo yli kuukauden ajan.

THL on tutkinut, esiintyykö Suomessa jätevesissä koronavirusta. Jätevesitutkimuksen odotetaanantavan lisätietoa koronavirusepidemian laajuudesta ja etenemisestä alueellisesti. Helsingin ja Turun jätevesistä on löytynyt koronavirusta, sen sijaan Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa kerätyistä näytteistä ei ole löytynyt viitteitä viruksesta 24.–25.5. otettujen näytteiden perusteella.

”Todettujen tartuntojen perusteella epidemiatilanne on nyt rauhoittumassa, ja jätevesitutkimukset vahvistavat yksilötestauksen havaintoja. Jätevesistä voidaan havaita ennakkoon, jos virusta kiertää väestössä enenevissä määrin”, raportissa todetaan.

THL:n tämän päivän tilannekatsauksen mukaan Suomessa ei ole tänään todettu yhtään uutta koronavirustartuntaa. Ilmoitettuja tapauksia on tällä hetkellä nyt yhteensä 6 911. Tehohoidossa olevien määrä Suomessa on myös yhä seitsemän eli sama kuin eilen.

THL huomauttaa, että uudet ilmoitetut tapaukset voivat jakautua useammalle päivälle.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen huomauttaa Twitterissä, että HUS-alueella tutkittiin 3.6. yhteensä 1132 näytettä, joista uusia positiivisia oli 15, ja pohtii, että THL:n luvuissa vaikuttaisi olevan ongelma.

THL toteaa sivuillaan, että raportointiviiveet voivat vaikuttaa tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson lukumääriin, eikä tuoreimman seurantajakson perusteella voida vetää varmoja johtopäätöksiä tapausmäärien noususta tai laskusta.

Helsingin kaupunki: Koulujen avaaminen ei kasvattanut tartuntoja

Suomessa avattiin koulut pariksi viikoksi ennen kesälomien alkua, mikä herätti pelkoja tartuntojen leviämisestä. Nyt ainakin Helsingin kaupunki tiedottaa, että koulujen avaaminen ei kasvattanut tartuntojen määrää Helsingissä.

Koulut siirtyivät lähiopetukseen 14.5. ja lähiopetusta ehti olla ennen koulujen kesälomaa noin kaksi ja puoli viikkoa. Sen aikana koronavirustartuntoja ilmeni kahdeksassa koulussa eri puolilla Helsinkiä. Yhtä lukuun ottamatta tartunnat olivat peräisin muualta kuin koulusta.

Koulujen avaamisen jälkeen tartuntoja ilmeni yhdeksällä koululaisella ja kahdella koulun henkilökuntaan kuuluvalla. Helsingissä sijaitsevissa peruskouluissa altistui lähiopetuksen aikana 144 oppilasta ja 23 koulun henkilökuntaan kuuluvaa, kun Helsingin kaupungin kouluissa on 44 260 oppilasta ja 4 602 työntekijää. Kun yksityiset ja valtion koulut lasketaan mukaan, Helsingissä on lähes 54 000 peruskoululaista.

Lähes kaikki tartunnat olivat peräisin perhepiiristä. Vain yksi oppilas sai todennäköisesti tartunnan koulussa, hänkin ennen koulujen avaamista järjestetyssä pienryhmäopetuksessa.

Valtaosalla altistuneista karanteeni on jo päättynyt, mutta joidenkin osalta tilannetta seurataan vielä noin viikon ajan.

Koulujen lähiopetuksen alettua 14.5. koronavirusaltistumisia on ollut seuraavissa kouluissa Helsingissä (suluissa mainittu, jos muu kuin kaupungin koulu): Itäkeskuksen peruskoulu, Kannelmäen peruskoulu, Kottby Lågstadieskola, Maunulan yhteiskoulu (yksityinen koulu), Pohjois-Haagan yhteiskoulu (yksityinen koulu), Sakarinmäen peruskoulu, Suomalais-venäläinen koulu (valtion koulu), Viikin normaalikoulu (Yliopiston koulu).