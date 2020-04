Pientaloteollisuuden asumisdatan perusteella uuden omakotitalon hankkiminen on neliöhinnaltaan lähes aina edullisempaa kuin perhekoon kerrostalo- tai rivitaloasunnon. Tilastojen mukaan myös asumiskulut ovat huomattavasti edullisempia omakotitalossa kuin muissa asumismuodoissa. Valtaosa suomalaisista haluaisi asua omakotitalossa, mutta viime vuonna rakennetuista asunnoista vain 25 prosenttia oli pientaloissa.

Pientaloteollisuus vertaili eri asumismuotojen asumiskuluja sekä kasvukeskuksissa myytyjen uusien asuntojen keskimääräisiä neliöhintoja. Huhtikuussa 2020 kootun asumisdatan perusteella asuja saa euroillaan enemmän neliöitä omakotitalossa verrattuna muihin asumismuotoihin. Omakotitalossa myös asumiskulut olivat edullisemmat.

”Omakotitaloasuminen mielletään kalliiksi vaihtoehdoksi, joka sopii vain hyvätuloisille ja kasvukeskusten ulkopuolelle. Näin ei kuitenkaan tilastojen valossa ole”, Pientaloteollisuuden hallituksen puheenjohtaja Jari Malkamäki kommentoi tiedotteessa.

Pientaloteollisuus vertaili asumiskuluja omakotitaloissa, rivitaloissa ja kerrostaloissa. Kyselyllä selvitettiin omakoti-, rivitalo- ja kerrostaloasukkailta keskimääräisiä asumiseen liittyviä kuluja kuukaudessa: sähkö ja muu energia, vesi- ja jätemaksut, kunnossapito, verot, vakuutukset sekä muut kulut.

Rivi- ja kerrostalossa hoito- ja korjauskuluja maksetaan vastikkeissa, lisäksi kuluja syntyy muun muassa sähköstä, vakuutuksista sekä muista mahdollisista taloyhtiön maksuista, kuten autopaikasta sekä sauna- ja vesimaksuista. Omakotitalossa merkittävimpiä asumisen kulueriä ovat kiinteistövero ja lämmityskulut.

Hintavertailu paljasti, että omakotitalossa asumiskulut ovat asuinneliötä kohden noin alle puolet kerrostaloasukkaan kuluista. Omakotitalossa asumiskulut ovat 3,5 euroa neliömetriltä eli tyypillisessä 146 m²:n talossa 511 euroa kuukaudessa. Rivitalossa kulut ovat 5,7 euroa neliömetriltä eli tyypillisessä 87 m²:n rivitaloasunnossa 435 euroa kuukaudessa. Kerrostalossa asumiskulu on 7,6 euroa neliömetriltä, eli tyypillisessä 75 m2:n huoneistossa yhteensä 570 euroa kuukaudessa.

”Vertailussa on huomioitava muun muassa se, että kerrostalossa yleensä huoltoyhtiö hoitaa sellaisia töitä, jotka omakotitalossa asukas tekee itse. Rivitaloissakin on eroja, sillä joissakin yhtiöissä on ulkopuoliset isännöitsijät ja huoltoyhtiöt. Jos on itse valmis tekemään joskus pieniä ylläpitotöitä, esimerkiksi lumitöitä, niin omakotiasuminen on ehdottomasti edullisin vaihtoehto”, Malkamäki huomauttaa.

Vertailussa verrattiin myös omakotitalon rakentamishintaa uuden rivitalon ja kerrostalon myyntihintoihin. Mukaan otettiin vuonna 2019 myydyt omalla tontilla sijaitsevat rivitalot sekä kerrostalokolmiot ja sitä isommat perheasunnot. Omakotitalo oli vertailussa kooltaan 146 m².

Vuonna 2019 koko maassa omakotitalon rakentamisen neliöhinta oli 2 320 euroa, tyypillisen tontin kanssa 3 290 euroa neliömetriltä. Rivitalon keskimääräinen neliöhinta oli koko maassa 3 583 euroa neliömetriltä ja kerrostalohuoneiston 5 294 euroa neliömetriltä.

Rivitaloissa keskihintoja kalliimpaa oli pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa). Kerrostaloissa puolestaan keskihintoja kalliimpaa oli Helsingissä, Espoossa ja Kauniaisissa. Omakotitalojen kohdalla kalliimpaa oli Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Tampereella.

Keskihinnat antavat yleiskuvan tilanteesta, ja asuntojen sekä tonttien hintoihin vaikuttavat monet tekijät, kuten sijainti ja perustusolosuhteet. Myös uuden omakotitalon rakentamiskustannuksissa on suuri hintahaarukka tehtyjen valintojen mukaan.

