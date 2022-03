Ruoansaanti etenkin ensi syksynä on varmistettava kaikkialla Euroopassa, ja suomalainen maatalous on kaksinkertaisen kriisin kourissa, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Maatalous. Ruoansaanti etenkin ensi syksynä on varmistettava kaikkialla Euroopassa, ja suomalainen maatalous on kaksinkertaisen kriisin kourissa, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan herättää vakavia huolia myös ruoantuotannosta koko Euroopassa ja Suomessa. Tätä huolta nosti eduskunnan kyselytunnilla torstaina esiin kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.

”Ukraina on tällä hetkellä humanitäärisen katastrofin partaalla, elintarvikkeista alkaa olla pulaa, ja täytyy ymmärtää että sodalla on myös valtavat kerrannaisvaikutukset koko maailmaan. Venäjä ja Ukraina vastaavat yhdessä noin 30 prosentista maailman vehnäntuotannosta, noin 32 prosentista ohrantuotannosta, ja Ukraina on myös erittäin merkittävä maissin ja auringonkukkaöljyn tuottaja. Sota on tällä hetkellä jo pysäyttänyt viennin, ja vehnän hinta on lähtenyt pomppaamaan korkeammalle kuin mitä se on ollut viimeiseen 12 vuoteen, ja Pohjois-Afrikassa on tällä hetkellä jo aloitettu säännöstelemään leipää, koska viljavarastot riittävät vain muutamaksi kuukaudeksi. Miten tällä hetkellä niin Suomi, EU kuin kansainvälinen yhteisö ovat varautuneet helpottamaan sitä ruokakriisiä ja pahenevaa nälänhätää, jota eri puolilla maailmaa on jo nyt nähtävissä Ukrainan sodan seurauksena?” Essayah kysyi.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) vahvisti Essayahin huolen.

”Meillä oli eilen illalla maatalousministereiden ylimääräinen neuvoston kokous, ja tämä edustaja Essayahin huoli oli siellä jaettu huoli. Kaikki tunnistivat tämän, kaikki halusivat ratkaisuja. Samoin komissio oli hyvin selkeäsanainen siitä, että monenlaisia sellaisia toimia, joita tähän mennessä ei ole tehty, pitää meidän vielä tehdä, jotta me varmistamme tulevaisuudessa, ensi syksynä varsinkin, meidän ruoansaantimme kaikkialla Euroopassa. Niin kuin totesitte, Ukraina ja Venäjä yhteensä ovat valtava globaali ruoantuottaja. Nyt se yhteys saattaa mennä poikki ja osittain on jo mennyt, ja se jostain pitää korvata tavalla tai toisella. Siksi niitä toimenpiteitä tarvitaan niin Euroopassa, Suomessa erityisesti totta kai, mutta myös muualla, jotta tämä kaikki pystytään korvaamaan. Tämä on iso ponnistus, ja niin kuin ministeri Saarikko äsken totesi, tämä on hallituksen listalla toimenpiteistä aivan kärjessä — tämä on pakko saada ratkaistua”, ministeri Leppä sanoi.

”Meillä on käsissä kaksinkertainen kriisi”

Liike nytin Hjallis Harkimo kysyi lisäksi suomalaisen maatalouden tilanteesta. Maatalous on ollut kriisissä jo ennen Ukrainan sotaa, ja Venäjän hyökkäys vain pahentaa tilannetta.

”Huoli on aiheellinen ja huoli on myös pitkäaikainen. Nyt meillä on käsissä kaksinkertainen kriisi: tuo mainitsemanne kannattavuuskriisi ja nyt kustannuskriisi, joka tuli viime syksynä vielä ihan uusiin lukemiin, ja nyt sitten päälle nämä huoltovarmuuden huolet. Nämä meidän on välttämätöntä ratkaista”, Leppä vastasi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi, että energiariippuvuus Venäjästä sekä suomalaisen ruoan tilanne ovat korkealla hallituksen työlistalla.

”Erityinen huoli liittyy nyt aiemmin esiin nousseeseen tiettyyn energiariippuvuuteen, esimerkiksi puuenergian osalta, mutta myös suomalaiseen ruokaan. Ja kyllä, me tulemme taloutta ja huoltovarmuutta tarkastelemaan hallituksen sisällä kokonaisuutena, ja työlistamme ensimmäisiä asioita on alkutuotannon ja maatalouden asian varmistaminen. Se on kiireellisin, koska kylvökausi on alkamassa ja maanviljelijöillä pitää olla varmuus tilanteesta”, Saarikko sanoi.

Sanna Marin: Koko Suomen huoltovarmuus tarkasteluun – Mika Lintilä: ”Me tulemme tarvitsemaan turvetta”

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi, että huoltovarmuutta on nyt katsottava kokonaisuutena ja aivan uudenlaisessa tilanteessa.

”Energian osalta, ruoantuotannon osalta, koko yhteiskunnan resilienssin osalta tätä tullaan nyt pikaisesti arvioimaan, ja tulemme perustamaan erillisen ministerityöryhmän, jota tulee vetämään valtiovarainministeri Saarikko ja joka katsoo tämän talouden ja huoltovarmuuden kokonaisuuden”, Marin sanoi.

”Lyhyellä aikavälillä meidän on varmistettava se, että Suomessa kodit lämpiävät, ruokaa saa kohtuullisin hinnoin myös lähikuukausina ja lähivuosina, ja sen vuoksi meidän pitää esimerkiksi täyttää huoltovarmuusvarastot niillä kotimaisilla materiaaleilla, mitä meillä on”, Marin sanoi.

Hän viittasi elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) aiempaan lausuntoon, kun perussuomalaisten Jussi Halla-aho oli kysynyt turpeen tilanteesta.

”Suomen ja muun Euroopan on katkaistava riippuvuutensa venäläisestä energiasta. Letkujen irrottaminen Venäjästä näyttää vääjäämättömältä, mutta se edellyttää omavaraisuuden lisäämistä kaikilla osa-alueilla sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Tässä salissakin usein käsitelty turve, jota tällä hetkellä korvataan venäläisellä hakkeella, on pieni mutta Suomelle tärkeä osa tätä huoltovarmuuskokonaisuutta”, Halla-aho sanoi.

”Me olemme varautuneet siihen tilanteeseen, että Venäjä tulee tekemään vastapakotteita, ja energiapuu on silloin merkittävässä roolissa. On selvää, että huoltovarmuuden kannalta me tulemme tarvitsemaan turvetta seuraavina vuosina. Olemme tehneet mallin, jolla Huoltovarmuuskeskus ottaa omaan taseeseensa tietyn määrän turvetta, jolla tässä tilanteessa kompensoitaisiin sitten tämä menetys. Me emme pysty esimerkiksi puuaineksia niin nopeasti saamaan liikkeelle, jolloin turve tulee olemaan se nopein, jolla pystymme sitten tähän tilanteeseen reagoimaan. Tämänhetkiset nostomäärät eivät varmasti siihen riitä, mutta toisaalta ei tulla menemään siihenkään tasoon, jota ne korkeimmillaan ovat olleet”, elinkeinoministeri Lintilä sanoi.