Euroopan unioni on raivoissaan lääkeyhtiö Astra Zenecan ilmoittamista ongelmista koronarokotteensa toimittamisessa Eurooppaan. Yhtiö kertoi viime viikolla, että se toimittaa Eurooppaan luvattua vähemmän rokotteita vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

”Euroopan unioni ei hyväksy tätä uutta aikataulua”, sanoi terveyskomissaari Stella Kyriakides maanantaina illalla tiedotustilaisuudessa. Kyriakides oli kokoustanut yhtiön johdon ja EU-maiden edustajien kanssa.

Komissaari ei ollut tyytyväinen yhtiön selityksiin viiveistä ja uusi kokous on sovittu keskiviikoksi. Kyriakides oli harvinaisen selväsanainen ja tyytymätön.

”EU on ennakkorahoittanut rokotuksen kehitystä ja tuotantoa ja haluaa nähdä tulokset. EU haluaa tietää täsmälleen, mitkä annokset ovat Astra Zenecan valmistamia, missä täsmälleen ja jos ne on toimitettu jollekin, kenelle ne on toimitettu.”

Epäilyksenä on se, että yhtiö on viivästyttää toimituksia EU-maille, koska se haluaa myydä rokotetta EU:n ulkopuolelle parempaan hintaan.

Komissio ei katso uutista hyvällä ja aikoo ottaa kovat keinot käyttöön. Komissio ehdotti eilen EU-maille, että otetaan käyttöön vienti-ilmoitukset rokotteille, jotka tuotetaan EU-alueella, mutta joita yhtiöt haluavat viedä EU:n ulkopuolelle.

Politico-lehden haastatteleman virkamiehen mukaan yhtiöiden olisi pyydettävä lupa ulkomaanvientiin. Samankaltaisia vientirajoituksia otettiin käyttöön viime keväänä kasvomaskeille, kun niistä oli alkuvaiheessa pulaa.

Saksan terveysministeri Jens Spahn sanoi tiistaina ZDF-televisiokanavan haastattelussa, että vientirajoitukset rokotteille ”olisivat järkeviä”, uutistoimisto Bloomberg raportoi.

Astra Zenecan rokotetta ei ole vielä hyväksytty EU:n markkinoille, mutta mediatietojen mukaan Euroopan lääkevirasto olisi myöntämässä luvan jopa tällä viikolla.