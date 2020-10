Presidentti Donald Trumpin koronatartunta asettaa Yhdysvallat haavoittuvaiseen asemaan, katsoo uutiskanava CNN:n kansallisen turvallisuuden asiantuntija Samantha Vinograd. Hänen huolensa koskee sekä sisäistä että ulkoista turvallisuutta.

”Olemme syvällä vaaravyöhykkeessä kansallisen turvallisuuden näkökulmasta”, Vinograd sanoo CNN:lle.

Jo tieto tartunnasta on voitto Yhdysvaltain vihollisille, hän katsoo.

”Strategisella tasolla huomio siitä, että presidentti oli haluton tai kyvytön suojaamaan itseään, ei lisää luottamusta Yhdysvaltain kykyyn ratkaista globaaleja ongelmia”, Vinograd väittää.

”Taktisesti tämä on suuren haavoittuvuuden hetki. Me tiedämme vihollistemme, olivat he sitten valtioita tai rikollisia toimijoita, etsivän heikkouksia kansallisen turvallisuuden järjestelmästämme.”

Vinograd on toiminut muun muassa Valkoisen talon kansallisen turvallisuusneuvoston neuvonantajana Irak-asioissa presidentti Obaman kaudella.

Käytännönkin tasolla valtiojohto joutuu nyt jakamaan resursseja normaalista poikkeavasti, mikä Vinogradin mukaan heikentää joitakin osa-alueita. Trump ja hänen avustajansa Hope Hicks – mahdollisesti useat muutkin Valkoisen talon ja kansallisen turvallisuuden keskeiset tekijät – eivät lähiaikoina kykene tekemään töitään täydellä teholla.

”Se tarkoittaa, että kansallisten turvallisuusuhkien seurannassa on puutteita. Meillä ei ole kaikkia miehiä käytössä.”

Yhdysvalloissa kysytään nyt, kuinka monella ihmisellä koronatartunta voi olla Valkoisessa talossa ja Trumpin lähipiirissä. Koska tartunta on jo todettu Trumpin ja Hicksin lisäksi Trumpin vaimolla, Valkoisen talon katsotaan epäonnistuneen tartuntojen ehkäisytoimissaan.

Trump vieraili New Jerseyssä torstaiaamuna, vaikka Valkoisessa talossa oli amerikkalaismedian mukaan tällöin jo tieto Hicksin tartunnasta.

Trump vieraili New Jerseyssä torstaiaamuna, vaikka Valkoisessa talossa oli amerikkalaismedian mukaan tällöin jo tieto Hicksin tartunnasta.

Trumpin tiimi kieltäytyi CNN:n mukaan käyttämästä kasvomaskeja aulassa ennen tiistain vaaliväittelyä – mitä arvosteltiin jo ennen kuin tiedettiin Hicksin tartunnasta. Lisäksi hänen perheenjäsenensä kieltäytyivät käyttämästä maskeja väittelyareenan katsomossa.

