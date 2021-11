Viron sisäministeri Kristan Jaani katsoo, että Valko-Venäjän toiminta Puolan vastaisella rajalla ei ole enää hybridihyökkäys, vaan yksinkertaisesti ”hyökkäys”. Asiasta kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR viitaten uutispalvelu Delfiin.

”Olemme valmistautuneet vastaaviin tilanteisiin jo pitkän aikaa. Siitä hetkestä, kun Valko-Venäjä aloitti hyökkäyksensä Liettuaa vastaan, olemme käyneet läpi aiempia kriisisuunnitelmiamme. En halua enää puhua hybridihyökkäyksestä, se, mitä tänään tapahtuu, on hyökkäys”, Jaani sanoo.

Jaani toteaa, ettei Valko-Venäjä yritä edes peitellä toimintaansa.

Viron ulkoministeri Eva-Maria Liimets lausuu, että Valko-Venäjän toiminta on uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Liimets puhui YK:n turvallisuusneuvostolle tiistaina.

Jännitteet kasvavat myös Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla. Professorit arvioivat Liettuan yleisradioyhtiö LRT:lle, että tilanne tuskin eskaloituu aseelliseksi konfliktiksi.

Toisaalta professorit Laurynas Jonavičius ja Dovilė Jakniūnaitė arvioivat, ettei Valko-Venäjän presidentillä Aljaksandr Lukashenkalla ole pitkän tähtäimen suunnitelmaa ja hän on myös arvaamaton.

Valko-Venäjä on tällä viikolla ohjannut tuhansia siirtolaisia Puolan vastaiselle rajalleen. Puola on lausunut, että kyseessä on yritys tunkeutua rajan yli. Puola on lisännyt sotilaidensa määrää rajalla.