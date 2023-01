Sanna Marin sanoi politiikan toimittajien vaalitentissä perjantaina, että perussuomalaiset on ”avoimesti rasistinen puolue”.

Luonnehdinta. Sanna Marin sanoi politiikan toimittajien vaalitentissä perjantaina, että perussuomalaiset on ”avoimesti rasistinen puolue”.

Luonnehdinta. Sanna Marin sanoi politiikan toimittajien vaalitentissä perjantaina, että perussuomalaiset on ”avoimesti rasistinen puolue”.

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä ja politiikan tutkija Johanna Vuorelma analysoivat pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin perjantaista lausuntoa, jossa hän määritteli perussuomalaiset rasistiseksi puolueeksi.

Marin sanoi politiikan toimittajien vaalitentissä perjantaina, että perussuomalaiset on ”avoimesti rasistinen puolue”. Hän viittasi perusteluna puolueen kansanedustajien puheenvuoroihin niin eduskuntasalissa kuin julkisuudessakin.

”Kun katsotaan perussuomalaisten yksittäisten kansanedustajien puheita vaikkapa eduskuntasalista tai julkisuudesta, niin kyllä: nämä puheet ovat olleet rasistisia ja aidon vihamielisiä tiettyjä vähemmistöjä kohtaan”, Marin vahvisti.

Markku Jokisipilä korostaa, että rasismisyytökset ovat vakavia, koska rasismi on rikoslain alainen rikos. Hän nostaa esiin sen, että perussuomalaisten nykyisen eduskuntaryhmän jäsenistä kaksi eli Jussi Halla-aho ja Sebastian Tynkkynen on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Samasta rikoksesta on tuomittu myös europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen, kuten myös joitakin puolueen piiri- ja paikallistason toimijoita.

”Näiden tuomioiden osalta keskustelu perussuomalaisten rasismista on täysin oikeutettua ja perusteltua. Eduskuntaryhmän muilla 36 edustajalla ei tuomioita rasismirikoksista ole. Kun esitetään väite perussuomalaisten kansanedustajien rasistista puheista, sen on perustuttava edellä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta johonkin muuhun kuin rasismin rikosoikeudellisen määritelmän täyttäviin tuomion tuoneisiin puheisiin. Tällöin ei ole kyse enää lain noudattamisesta, vaan hyvinkin subjektiivisista, ajassa elävistä ja kontekstisidonnaisista tulkinnoista siitä, millainen puhe on soveliasta ja hyvien tapojen mukaista”, Jokisipilä kirjoittaa Facebookissa julkaisemassaan tekstissä.

Jokisipilän mukaan on selvää, että perussuomalaiset ohjelmissaan ja retoriikassaan asettaa ihmiset erilaiseen asemaan näiden rotuun, etnisyyteen ja alkuperään perustuen.

”Itse asiassa perussuomalaisten koko hyvinvointinationalistinen ja maahanmuuttokriittinen ideologia perustuu suomalaisten etujen asettamiseen etusijalle ja ennen kaikkea asumisperustaisen sosiaaliturvan kritiikkiin. Näiden vaatimusten mahdollisen rasistisuuden arvioinnissa olennaisinta on, onko puolueella hyväksyttävät perusteet ihmisten eri asemaan asettamiselle. Kun tämä tapahtuu maahanmuuttopolitiikasta käytävän väittelyn kontekstissa, koskee se ennen kaikkea lainsäädäntöä ja sen muuttamista. Tällöin sitä on pidettävä normaalina ja sallittuna poliittisten mielipiteiden ilmaisuna”, hän arvioi.

Asia ei Jokisipilän mukaan kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen.

”Ihmisillä on hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mikä on rasismia ja mikä taas ei ole sitä. Niin kuin moni muukin voimakkaan tunnelatauksen sisältävä sana, myös rasismi on terminä kärsinyt merkitysinflaation, koska sitä käytetään varsinkin sosiaalisen median keskusteluissa niin paljon ja niin monissa eri merkityksissä, varsin usein myös puhtaasti pelkkänä leimakirveenä.”

Jokisipilän mukaan eduskuntatyöskentelyssä ohjenuorina tulevat kyseeseen lähinnä perustuslain 30 § ja 31 §, joiden mukaan ”kansanedustajaa ei saa estää hoitamasta edustajantointaan”, ”kansanedustajalla on oikeus vapaasti puhua kaikista keskusteltavana olevista asioista” ja ”kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä”.

Hän korostaa, että kansanedustajan laaja puhevapaus on keskeistä demokratian ja kansanedustuksellisen järjestelmän häiriöttömän toiminnan kannalta.

”Nämä tärkeät periaatteet on hyvä pitää mielessä aina, kun julkisuudessa esitetään erilaisia vaatimuksia siitä, mistä asioista, millaisilla sananvalinnoilla ja mihin tyyliin politiikassa saa keskustella.”

(Juttu jatkuu upotuksen alla.)

Johanna Vuorelma korostaa, ettei puolueen olemus ”ikinä tyhjene” yhteen adjektiiviin.

”Enkä pidä niin yksiulotteista määritelmää hyödyllisenä. Tekojen tarkastelu olennaisinta”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Vuorelma huomauttaa, että puolueen poliittinen linja ei selviä pelkästään puolueohjelmasta vaan sen rinnalla on tarkasteltava eduskuntapuheita ja muita julkisia kannanottoja.

”On selvää, että perussuomalaisten edustajilla on ollut rasistisia kannanottoja, mikä normalisoi rasismia laajemmin yhteiskunnassa. Sen lisäksi huomioitava, kuinka puolue reagoi sen edustajien rasistisiin puheisiin: tuomitsee vai hyväksyy ne hiljaisesti tai avoimesti”, hän kommentoi.