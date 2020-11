Naisten ja miesten välisen palkkaeron kitkeminen on ottanut takapakkia vuonna 2020.

Tasa-arvo vaakalaudalla. Naisten ja miesten välisen palkkaeron kitkeminen on ottanut takapakkia vuonna 2020.

STTK:n vuodesta 2011 viettämän Naisten palkkapäivän tarkoitus on kuvastaa naisten ja miestin palkkaeron mittakaavaa. Laskennallisesti naiset tekevät tästä päivästä lähtien loppuvuoden töitä ilmaiseksi.

Tänä vuonna naisen palkka on Suomessa keskimäärin 83,8 prosenttia miehen palkasta, joka on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime vuonna, STTK kertoo.

”Suunta on valitettava ja väärä. Kansainvälisessä vertailussa Suomea voidaan jo kutsua palkkatasa-arvon takapajulaksi”, STTK:n johtaja Katarina Murto toteaa tiedotteessa.

STTK laskee vuosittain naisten ja miesten välisen keskimääräisen palkkaeron Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin toisen vuosineljänneksen tietojen perustella. Sen perusteella määrittyy päivä, jolloin naisten palkanmaksun voidaan katsoa päättyvän.

Sote-ala: ”Muilla aloilla työvoimaa houkutellaan silkalla rahalla”

STTK vaatii muun muassa palkka-avoimuuden edistämistä vaiheittain niin, että henkilöstön edustaja saisi tietoonsa yksilöidyt palkkatiedot kaikkine palkanosineen koko työpaikan osalta, jolloin perusteettomiin eroihin pystyttäisiin puuttumaan tehokkaammin.

"Lainsäädäntö edellyttää, että samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka. Samapalkkaohjelma on vihdoin saatava valmiiksi ja toteutus vauhtiin”, Murto linjaa.

”Pelkkä segregaatio ei selitä palkkaeroa, eikä sen purkamisen odotteluun voida tuudittautua. Palkkaepätasa-arvoa lisäävät perusteettomat palkkaerot on kitkettävä lainsäädännöllä lisäämällä palkka-avoimuutta.”

Myös SuPer ja Tehy vaativat korvaavia toimia uudelleen hitaaseen kasvuun lähteneen palkkaeron kitkemiseksi, sillä naisvaltaisella sote-alalla palkkaeron kasvu uhkaa koko alan tulevaisuutta.

”Hoitoalalla työvoimasta on jo nyt pula ja tarve kasvaa tulevaisuudessa. Samalla alan houkuttelevuus on koko ajan laskenut. Ja nyt koronasta on tullut monelle se viimeinen pisara jättää hoitajan työt”, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kertoo tiedotteessa.

”Muilla aloilla työvoimaa houkutellaan silkalla rahalla – paremmalla palkalla. Miksi tämä edelleen puuttuu naisvaltaisen sote-alan työnantajien keinovalikoimasta?”

Sanna Marinin hallitus on sitoutunut samapalkkaohjelmaan, mutta työnantajien puolelta konkreettisiin toimiin ei liittojen mukaan vielä olla taivuttu.

”Eron kasvaessa tavoite samapalkkaisuudesta on karannut, eikä ongelma tätä tahtia korjaannu ikinä. Tilannetta ei voi hyväksyä. Samapalkkaohjelmaa tulee ehdottomasti jatkaa ja sen on oltava aiempaa tehokkaampi”, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kommentoi liittojen yhteisessä tiedotteessa.

Liitot korostavat, että samapalkkaisuutta velvoittavat kansainvälinen, EU-tasoinen sekä kansallinen lainsäädäntö, mutta Suomi saa silti palkkatasa-arvon puutteesta säännöllisiä huomautuksia.

