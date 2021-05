Poliisi epäilee kuluttaja-asiamiehen ja Energiaviraston valvontatoiminnassa useita vuosia esillä olleita sähkönmyyntiyhtiöitä noin 6,5 miljoonan euron veropetoksista, Energiavirasto kertoo tiedotteessaan.

Esitutkinta liittyy Energiaviraston ja kuluttaja-asiamiehen tietojen mukaan Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-Nergy Oü:n ja 365 Hankinta Oy:n toimintaan.

Poliisi on kertonut selvittävänsä asiaa yhdessä yhtiöiden edustajien kanssa. Verottajan saatavat ovat niin suuria, että niillä saattaa olla vaikutusta Fi-Nergyn sekä 365 Hankinnan toimintaan ja asiakkaisiin.

Energiaviraston mukaan tavoitteena on estää yllättävät katkokset sähköntoimituksessa. Kuluttaja-asiakkaita suojataan sähköjen katkaisulta kolmen viikon ajan, jos sähkömyyjän lopettaa toimintansa.

Yhtiöllä kyseenalainen maine

Fi-Nergy ja 365 Hankinta ovat olleet esillä useita vuosia kuluttaja-asiamiehen ja Energiaviraston valvontatoiminnassa. Vuoden 2021 aikana Fi-Nergystä on tehty KKV:n kuluttajaneuvontaan yli 500 yhteydenottoa ja viime vuonna niitä tehtiin yli 900, Energiaviraston tiedotteessa kerrotaan.

FAKTAT Sähkönmyyntiä Fi-Nergy Voima Oy on sähkönmyyntiyhtiö, jolla on toimintaa Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö on rekisteröity Suomeen. Perustettu 2017. Liikevaihto 1,98 miljoonaa euroa (2018).

Energiaviraston mukaan luvut ovat poikkeuksellisen suuria muihin sähkönmyyntiyhtiöihin verrattuna.

Huhtikuussa 2020 kuluttaja-asiamies vei yhtiön markkinaoikeuteen, sillä se ei ollut palauttanut asiakkailleen heidän liikaa maksamiaan ennakkomaksuja asiakkuuden päättymisestä huolimatta.

Myös 365 Hankinta on tuottanut kuluttajille ongelmia. Vuoden 2021 aikaan yhtiöistä on tehty noin 500 yhteydenottoa kuluttajaneuvontaan. Ongelmia on ollut esimerkiksi puhelinmyynnissä ja sopimusvahvistusten toimittamisessa kuluttajalle sopimuksen teon jälkeen, tiedotteesta selviää.

Molemmat yhtiöt ovat myös laskuttaneet kuluttajia ennakkoon, vaikka heillä olisi ollut siinä vaiheessa vielä sähkönmyyntisopimus toisen myyjän kanssa, Energiavirasto kertoo tiedotteessaan.

Ongelmien takia Energiavirasto on tuominnut Fi-Nergyn maksamaan kolme uhkasakkoa. Lisäksi muita uhkasakkoprosesseja on vireillä.

Energiavirasto teki viime vuonna useita Fi-Nergyä koskevia velvoittavia päätöksiä sähkömarkkinalainsäädännön vastaisesta toiminnasta.

