Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kommentoi ilmastopolitiikkaa ja hallitusyhteistyötä tuoreessa blogissaan.

”On syytä tunnustaa, että hallitusyhteistyö edellyttää aina kompromisseja. Silti sovitusta on pidettävä kiinni. Hallitusohjelman mukaisesti tämä hallitus tulee tekemään päätöksiä, joilla kasvihuonekaasupäästöt ja hiilinielut ovat tasapainossa vuonna 2035. On myös selvää, että viiden puolueen hallituksessa keinoista joudutaan neuvottelemaan”, hän kirjoittaa.

Andersson linjaa, että vasemmistoliiton politiikan päämääränä on oikeudenmukainen ja inhimillinen yhteiskunta.

”Tässä tavoitteessa sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja konkreettinen, kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä ilmastopolitiikka ovat toistensa edellytyksiä. Oikeudenmukaista yhteiskuntaa ei voida rakentaa kestämättömän luonnonvarojen käytön, riittämättömien päästövähennysten tai heikkenevän luonnon monimuotoisuuden pohjalle. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä kunnianhimoinen ilmastopolitiikka luovat yhdessä hallituksen politiikan perustan.”

Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio. Se edellyttää Anderssonin mukaan sekä merkittäviä panostuksia ilmastotoimiin että uudistuksia hyvinvointipalveluiden ja tasa-arvon vahvistamiseksi.

”Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu paljon hallituksen ympäristö- ja ilmastopolitiikasta. Keskustelun sävy on ollut paikoittain kriittistä, mikä on monelta osin perusteltua. Päästöjen vähentämiseksi on vielä paljon töitä jäljellä, mutta kaikki hallituspuolueet ovat yhdessä sitoutuneet rakentamaan hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä”, hän sanoo.

Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii Anderssonin mukaan monen asian ajattelua uudella tavalla sekä vanhojen toimintatapojen muuttamista.

”Me näemme, että juuri tällaisen muutoksen keskellä ihmiset tarvitsevat turvaa leikkausten ja aktiivimallien sijaan. Vain näin voidaan taata kansalaisten tuki kunnianhimoiselle ilmastopolitiikalle.”

Hallituksen ilmastopolitiikka nousi puheenaiheeksi perjantaina, kun Helsingin Sanomat kertoi, että vihreissä on jo väläytelty harkintaa hallituksesta lähtemisestä, jos puolueen ajamia ilmastopäätöksiä ei saada aikaan. Lehden tietojen mukaan Li Andersson tukee vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon ajamaa kunnianhimoista kirjausta maankäyttösektorin ilmastonieluista.

Andersson kommentoi asiaa MTV:n Uutisextrassa lauantaina sanoen, että hänestä hallitus on yhtenäinen tällä hetkellä ja pystynyt saamaan aikaan paljon isoja asioita lyhyessä ajassa.

”Minusta olisi tervettä vaihtelua Suomessa, että meillä olisi hallitus, joka suostuisi istumaan ihan kauden loppuun. Hallitus olisi valmis löytämään yhteisen näkemyksen niin monissa kysymyksissä, että se pysyy myös kasassa”, hän sanoi.

