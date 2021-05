Kaupunginvaltuutettu ja varatuomari Otto Meri (kok) katsoo, että Helsingin kaupunginvaltuuston päätös allekirjoittaa ydinasekieltoa koskeva vetoomus on lainvastainen.

Hän kirjoittaa asiasta Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti keskiviikkona kokouksessaan allekirjoittaa International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) -kampanjan kaupunkivetoomuksen. Kampanjan tarkoituksena on edistää ydinaseriisuntaa ja YK:n ydinasekieltosopimuksen toimeenpanoa.

”Kunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa. Lain mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. Viime kädessä korkein hallinto-oikeus ratkaisee, kuuluuko tietty toiminta kunnan tehtäviin vai ei”, Meri sanoo.

Meren mukaan kunnan nimissä annettuihin kansainvälispoliittisiin kannanottoihin on oikeuskäytännössä suhtauduttu pidättyväisesti.

”Pidättyvyyttä on perusteltu sillä, että kunnan ei tule harjoittaa ulkopolitiikkaa eikä sitoa kunnan jäseniä kannanottoihin, joita he eivät mahdollisesti pidä aatteellisesti tai muutoin hyväksyttävinä.”

Meri korostaa, että kunnan ei tule harjoittaa ulkopolitiikkaa, vaan keskittyä sille laissa määriteltyjen tehtävien hoitamiseen.

”Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön perusteella vaikuttaa selvältä, että Helsingin päätös allekirjoittaa ydinasekieltoa koskeva vetoomus on lainvastainen”, Meri sanoo vedoten korkeimman hallinto-oikeuden aiempiin ratkaisuihin.

Meri korostaa, että ulkopolitiikan harjoittaminen tulee jatkossakin jättää perustuslain säätämällä tavalla tasavallan presidentin ja valtioneuvoston vastuulle.