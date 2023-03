Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi suomalaista mediaa tavatessaan perjantaina, että Turkin liikkeelle lähtö näytti pitkään olevan kiinni siitä, ilmaiseeko Suomi halunsa irtautua Ruotsista Nato-prosesseissa.

Suomi ja Ruotsi hakivat puolustusliitto Naton jäsenyyttä yhtä aikaa toukokuussa 2022. Turkki on ilmaissut useasti, että sen terrorismiin liittyvät huolenaiheet koskevat ensisijaisesti Ruotsia.

Niinistö sanoi mediatilaisuudessa, että viimeistään vuodenvaihteessa Turkki oli toistanut sanomaa, että Suomi täyttää Madridin asiakirjan pykälät, joista Suomi, Ruotsi ja Turkki sopivat Naton Madridin huippukokouksessa viime kesänä.

”Mutta se, että Turkki lopullisesti lähtee liikkeelle näytti aika pitkään olevan vähän siitä kiinni, lähteekö Suomi ensin pyytelemään tai toimimaan siihen suuntaan, että Suomi ja Ruotsi erotettaisiin, eli että Suomi ilmaisisi sellaisen tahdon, että me nyt kyllä yksinkin menemme mielellämme. Ja sitä tahtoa ei Suomi ole ilmoittanut”, Niinistö sanoi.

Niinistö sanoi halunneensa pitää viimeiseen asti kiinni Ruotsin kanssa yhteisestä Nato-tiestä.

”Tämähän nyt on enempi sitten Turkin käsissä enää. Me olemme anomuksemme jättäneet, siinä on meidän anomuksemme ja ainoa anomuksemme, tai pyyntö. Ja muiden asia on sitten reagoida siihen”, Niinistö sanoi.

Niinistö ja Recep Tayyip Erdoğan tapasivat tänään perjantaina Ankarassa ja pitivät tapaamisen jälkeen yhteisen lehdistötilaisuuden. Siinä Erdoğan kertoi, että Suomen Nato-jäsenyys etenee Turkin parlamenttiin ratifiointiprosessiin.

Turkki on jarruttanut Suomen ja Ruotsin Nato-tietä viime vuoden toukokuusta lähtien. Kesällä 2022 Naton huippukokouksessa Suomi, Ruotsi ja Turkki solmivat asiakirjan, jonka pykälien noudattamista Turkki edellyttää.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet ovat yhä ratifioimatta Turkin ohella Unkarissa. Unkari kertoi tänään aikovansa ratifioida Suomen 27. maaliskuuta, mutta ei tällä haavaa Ruotsia.