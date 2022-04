Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo nousee eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajaksi seuraten tehtävässä edesmennyttä kansanedustajaa Ilkka Kanervaa. Puolueen eduskuntaryhmä esitti Orpoa tehtävään torstaina yksimielisesti.

Kokoomuksen tiedotteen mukaan Orpo hoitaa tehtävää määräaikaisesti turvallisuusympäristön muutosta käsittelevän ajankohtaisselonteon käsittelyn ajan. Tavoitteena on käsitellä selonteko kesään mennessä.

”Natoon hakeutuminen on tämän kevään tärkein päätös. Haluan omalta osaltani olla varmistamassa, että eduskuntaan tuotu ajankohtaisselonteko saa perusteellisen mutta ripeän käsittelyn. Päätös Nato-jäsenyydestä on tehtävä jo lähiviikkojen aikana. Eduskunnan velvollisuus on varmistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuus”, Orpo sanoo.

”Olen surullinen, että puheenjohtajan tehtävä tuli täytettäväksi. Olisin sydämestäni toivonut, että puolustusvaliokuntaa olisi saanut johtaa erityisesti tällaisena aikana eduskunnan pitkäaikaisin kansanedustaja Ilkka Kanerva. Puhemiehen sanoin hän jätti korvaamattoman aukon perheeseen, eduskuntaan ja koko Suomeen. Otan osaa Kanervan omaisten ja läheisten suruun.”

Orpo valitaan puolustusvaliokunnan jäseneksi eduskunnan täysistunnossa perjantaina ja eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti valiokunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Eduskuntaryhmien välisessä paikkajaossa puolustusvaliokunnan puheenjohtajuus kuuluu kokoomukselle tämän vaalikauden ajan.

Ano Turtiainen ulos valiokunnasta

Torstaina selvisi lisäksi, että Valta kuuluu kansalle -puolueen ainoa edustaja Ano Turtiainen putoaa pois eduskunnan puolustusvaliokunnan varajäsenen paikalta. Asiasta uutisoi aiemmin muun muassa MTV.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on pyytänyt puolustusvaliokunnan kokoonpanon uudelleenkäsittelyä, jotta valiokunnan kokoonpano vastaisi vaalikauden alun parlamentaarista suhdetta. Turtiaisen varajäsenyys on ollut perua hänen kuulumisestaan alun perin perussuomalaisten eduskuntaryhmään, josta hän on sittemmin eronnut.

MTV:n mukaan muut puolueet eivät halua, että Turtiainen osallistuu puolustusvaliokunnan kokouksiin, sillä valiokunta on keskeisimpiä nyt käytävässä turvallisuuspoliittisen selonteon käsittelyssä ja puolustusvaliokunnan jäsenet saavat käyttöönsä salaiseksi luokiteltua tietoa.

Eduskunta hyväksyi puolustusvaliokunnan asettamisen uudelleen. Puolustusvaliokunnan vaali käydään perjantain täysistunnossa. Eduskunnan torstain käsittelyssä puolustusvaliokunnan kokoonpanon uusimista vastusti puheenvuorossaan vain Turtiainen.

