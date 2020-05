Arviolta vain viisi prosenttia espanjalaisista on saanut koronavirustartunnan ja kehittänyt vasta-aineita virukselle, selviää tuoreesta tutkimuksesta, joka pohjaa 60 000 ihmisen näytteisiin eri puolilla Espanjaa. Laaja tutkimus herättää huomiota koko Euroopassa, sillä sen tulkitaan vetävän maton alta strategioilta, jotka perustuvat niin sanotun laumasuojan kehittymiseen koronaepidemialta suojautumisessa.

Espanja on yksi kovimmin koronaviruksesta kärsineistä maista, mutta vasta-ainetutkimuksen alustavien tulosten mukaan virus olisi silti käynyt läpi vain noin kaksi miljoonaa espanjalaista. Suurissa kaupungeissa, kuten Madridissa, tartunnan saaneiden osuus oli kuitenkin 10-14 prosenttia eli huomattavasti korkeampi kuin valtakunnallinen noin viisi prosenttia.

Tutkimuksesta kertova Financial Times muistuttaa yleisestä arviosta, että laumasuojaksi riittäisi, että noin 60 prosenttia väestöstä olisi kärsinyt taudin ja saanut sille jonkinlaisen vastustuskyvyn. Uuden koronaviruksen kohdalla kyse on kuitenkin vain arviosta, sillä immuniteetin syntyä ei tunneta toistaiseksi hyvin.

Espanjan hallituksen mukaan tulos antaa perusteet edetä hyvin varovaisesti ja asteittain maan sosiaalisten rajoitusten purkamisessa. Terveysministeri Salvador Illan mukaan tutkimus osoittaa, että ”laumasuojaa ei ole”.

Tutkimus huomioitiin heti myös Ruotsissa, joka on suoraviivaisimmin laumasuojaan strategiansa pohjaava valtio.

”Tämä ei ole hyvä uutinen Ruotsille. Espanja on yksi kovimmin kärsineistä maista maailmassa”, epidemiologi Tove Fall kommentoi SVT:n lähetyksessä.

Hänen mukaansa espanjalaisten vasta-ainekattavuus oli odotuksia matalampi, ja erityisesti Ruotsin toiveita matalampi. Hän kertoi Ruotsin toivovan, että maassa etenkin Tukholman seudulla isolla osalla väestöstä olisi jo kehittynyt vasta-aineita, jotka suojaisivat seuraavalta epidemia-aallolta.

”Tämä puhuu sitä vastaan, että olisimme niin pitkällä”, Fall sanoo.

Ruotsalaisepidemiologin mukaan espanjalaistutkimus on otokseltaan kattava, joten se on huomionarvoinen ja tärkeää tietoa. Fallin kommenteista kertoi Suomessa ensin Iltalehti.

Espanja on yksi pandemian rajuimmin runtelemista maista. Maassa on tilastoitu 27 000 covid-19-taudin aiheuttamaa kuolemaa, ja vahvistettuja tartuntoja on todettu yli 200 000. Espanjassa tartuntoja on lähes 6000 kappaletta miljoonaa asukasta kohden, kun Ruotsin vastaava luku on noin 2700 Worldometers-sivuston mukaan. Ruotsissa tartuntojen kokonaismäärä on noin 27 000.

Suomessa europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) kommentoi, että Espanjan tuore tutkimus ”kertoo karusti että ajatus laumaimmuniteetista ei kanna”.

”Suomen kannattaa tehdä kaikkensa, jotta virusta tukahdutetaan (siinä missä mahdollista) tehokkaasti tutkimalla, jäljittämällä ja eristämällä”, Niinistö kirjoittaa.

”Silti yleisrajoitusten purkaminen tilanteessa, jossa virusta on Suomessa melko vähän, on perusteltua koska talouden ja yhteiskunnan liikkeelle laitto on laajemmin ajateltuna myös inhimillistä. Mutta sitäkin selvemmin on sitten toimittava jäljityksen ja eristämisen puolesta.”

Asiaa kommentoi myös kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies.

”Uskokaa jo, että laumasuojasuunnitelmat ovat huuhaata”, hän kirjoittaa osoittaen viestin Suomen viranomaisille, jotka tosin välttävät laumasuoja-termiä.

Samaan aikaan Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että koronavirus ei välttämättä ”koskaan mene pois”, vaan voi jäädä yhteiskunnassa jatkuvasti aaltoina kiertäväksi virukseksi kausi-influenssojen tapaan. WHO kyseenalaista uskomuksen, että koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin voisi maailmasta hävittää, ja epäilee, onnistutaanko virusta hallitsemaan edes rokotteella.

Jo aiemmin alustavissa tutkimuksissa on arvioitu, ettei laumasuoja ainakaan lyhyellä tähtäimellä ole ratkaisu covid-19-taudilta suojautumiseen. Hollantilaistutkimuksessa, jota ei ole vertaisarvioitu, arvioitiin äskettäin, että hollantilaisista vain noin 2,7 prosentilla oli vasta-aineita, kun laumasuojaan tarvittaisiin noin 50-67 prosentin kattavuus.

Espanjalaisten vasta-ainetutkimus on ristiriidassa brittiläisen Imperial Collegen aiemman arvion mukaan, että noin 15 prosenttia espanjalaisista olisi jo saanut tartunnan. Sen sijaan se osuu yksiin italialaisen tutkimuksen kanssa, jossa viruksen arvioitiin läpäisseen 4,9 prosenttia Espanjan väestöstä. Saman tutkimuksen arvion mukaan Euroopan korkein tartuntakattavuus olisi Belgian noin 6 prosenttia, Financial Times kertoo.

Espanjalaistutkimus jatkuu osallistujille tehtävillä tarkemmilla testeillä, FT kertoo.

Maailmanlaajuisesti noin 300 000 ihmistä on kuollut koronavirukseen, ja yli 4,3 miljoonaa ihmistä on saanut tartunnan.

LUE MYÖS: