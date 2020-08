Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vaatii hallitukselta tiedonantoa uudesta hallitusohjelmasta. Mykkäsen mukaan hallitusohjelmalta on pudonnut pohja.

Mykkänen katsoo, että hallitusohjelman 75 prosentin työllisyystavoite on edelleen oikea, mutta se vaatii nykytilanteessa yli 100 000 työsuhteen lisäyksen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää Mykkäsen mielestä eri mittaluokan keinoja, kuin hallitus on sopinut.

“Katsomme, että nykyiseltä hallitusohjelmalta on pudonnut pohja. Edellytämme, että eduskunta saa viipymättä tiedonannon uudesta hallitusohjelmasta. Muuten meillä on hallitus, jonka tosiasiallinen ohjelma on jotain muuta kuin se ohjelma, jolle eduskunnan enemmistö on antanut hyväksyntänsä. Uuden ohjelman on perustuttava osaamiseen ja työllisyyteen – ja sisällettävä hyvien tavoitteiden lisäksi päätöksiä teoista”, Mykkänen sanoi puheessaan kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Helsingissä.

Mykkänen arvosteli valtiovarainministeri Matti Vanhasta (kesk) ja keskustaa. Mykkänen huomauttaa, että Vanhanen ”antoi lupauksen siitä, että työllisyysteot näkyvät jo syksyn budjettiriihessä”. Vanhanen ei nähnyt kesällä mahdolliseksi, että odotettaisiin vuoteen 2023 ja ruvettaisiin vasta silloin kertomaan markkinoille, mitä aiotaan tehdä.

”Matti Vanhanen, jota arvostan, teki kohtalokkaan virheen sisällyttäessään vasemmiston keskeiset menolisäykset budjettiesitykseensä ilman, että edellytti riittäviä työllisyyspäätöksiä ennakkoehtona. Se on surullista, se on surullista erityisesti sitä taustaa vasten, että vielä kesäkuussa Vanhanen vannoi eduskunnan edessä, että sopeutus on tehtävä samaan aikaan ja päällekkäin koronaan liittyvien elvytystoimien kanssa”, Mykkänen totesi puheessaan.

”Keskusta on antautunut taisteluitta”

Mykkänen torjuu viikonloppuna sdp:n puheenjohtajaksi valitun Sanna Marinin ajatukset työajan lyhentämisestä.

”Sanna Marinin ei enää tarvinnut edes palata kesäkuun uhkaukseensa nostaa yrittäjien verotusta, jos keskusta rupeaa vaatimaan menojen ja tulojen tasapainoa työllisyystoimien avulla. Keskusta on antautunut vaikeiden työllisyysuudistusten ja sitä myöten velan suhteen taisteluitta. Se on häpeä”, Mykkänen syytti.

”Demarit saattoivat puoluekokouksessaan keskittyä työn lisäämisen sijaan itse asiassa sen vähentämiseen. He ehdottavat nyt, koko puolue, työajan kaavamaista lyhentämistä kuuteen tuntiin päivässä. Nimenomaan tässä keskusjohtoisessa kaavamaisuudessa taitaa olla ero maailmankuvassamme, vaikka olemme puheenjohtaja Marinin kanssa melkein samaa sukupolvea. Pääministeri haaveilee 2020-luvullekin kolmikantaista mahtipäätöstä kaikkien yhteisestä työn ja vapaa-ajan oikeasta suhteesta.”

Mykkäsen tavoite on se, että suomalaiset voisivat valita työn ja vapaa-ajan välillä entistä yksilöllisemmin. Hänen mukaansa joustoa ja osa-aikatyötä tarvitaan lisää. Mykkänen kuitenkin varoittaa työajan lyhentämisen seurauksista.

”Mutta ylhäältä tuleva 6 tunnin työajan mahtikäsky olisi aivan vieras ajatus useimmilla työpaikoilla 2020-luvulla. Se näkyisi väistämättä työn karkaamisena ulkomaille tai kuukausipalkan laskuna.”

Marin totesi linjapuheessaan, että aikanaan viisipäiväiseen työviikkoon siirryttäessä työaika keveni palkkaan koskematta. Mykkänen huomauttaa, että tuolloin työikäisten osuus suomalaisista kasvoi kohisten. Suomi oli hänen mukaansa myös kiinniottaja, jonka tuottavuus parani moninkertaista tahtia nykyiseen verrattuna.

”Nyt taas työikäisten osuus supistuu ennennäkemätöntä tahtia Suomessa ja tuottavuuskin matelee. Me muut kuin Marin mietimme päämme puhki, miten työtä saataisiin jostain lisää, jotta hyvinvointiyhteiskunta pelastetaan.”

Mykkänen muistuttaa myös, että kesällä Vanhanen puhui erityisestä kevennyksestä eläkeläisten tekemän palkkatyön verotukseen, mutta sitä ei näy Vanhasen budjettiehdotuksessa.

