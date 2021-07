Isossa-Britanniassa arvostetut tutkijat varoittavat, että kaikkien koronavirusrajoitusten poistaminen olisi kuin uusien ”virusmuunnostehtaiden” rakentaminen. Asiasta kertoo brittilehti The Guardian.

Asiantuntijat myös sanovat, että uuden terveysministeri Sajid Javidin asenne koronarajoitusten purkamisessa on ”pelottava”.

Javid on sanonut, että paras tapa suojella kansakunnan terveyttä on poistaa keskeisimmät koronavirusrajoitukset. Hän perustelee näkemystään sillä, että rajoitustoimet ovat johtaneet muun muassa perheväkivallan ja mielenterveysongelmien lisääntymiseen.

Professori Stephen Reicher St. Andrewsin yliopistosta on tyrmistynyt Javidin kommenteista. Hänen mielestään on pelottavaa, että ”meillä on ministeri, joka ajattelee koronaviruksen edelleen olevan flunssa”.

”Ennen kaikkea on pelottavaa, että meillä on terveysministeri, joka haluaa tehdä kaikista suojauksista henkilökohtaisen valinnan, kun pandemian keskeinen viesti on, että tämä ei ole minun, vaan meidän asia”.

Hallituksen odotetaan päättävän maanantaina uusista koronarajoitusten lievennyksistä. Niihin lukeutuvat muun muassa matkustusrajoitusten lieventäminen ja kasvomaskien käytön muuttaminen vapaaehtoiseksi. Täysin rokotettuja ihmisiä ei jatkossa vaadittaisi asettumaan karanteeniin, jos he ovat joutuneet tekemisiin tartunnan saaneen henkilön kanssa.

Professori Susan Michie University College Londonista sanoo, että rajoitusten purkaminen on kuin uusien ”muunnostehtaiden” rakentaminen erittäin nopeasti.