Ukrainassa on haavoittunut tai kuollut 70 000–80 000 venäläistä sotilasta, arvioi Yhdysvaltain puolustusministeriö.

Ministeriön korkea-arvoinen neuvonantaja Colin Kahl arvioi lehdistötilaisuudessa, että Venäjä on kärsinyt valtavista tappioista. Vaikka tarkkoja lukuja sodasta on vaikea saada, Kahlin mukaan on turvallista olettaa, että venäläissotilaiden uhriluku on noin 70 000–80 000 alle kuudessa kuukaudessa ja luku käsittää sekä haavoittuneet että kuolleet.

”Tämä luku saattaa olla hieman pienempi tai hieman suurempi”, Kahl sanoi medialle.

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa.

”Armeijaa kohdeltu huonosti”

Kahl pitää lukua merkittävänä ottaen huomioon, että ”venäläiset eivät ole saavuttaneet mitään Vladimir Putinin tavoitteista”. Kahl huomauttaa, että presidentti Putinin tavoitteena oli vallata koko Ukraina, saada maan hallinto vaihdettua sekä tukahduttaa Ukraina itsenäisenä, suvereenina ja demokraattisena valtiona.

”Mitään näistä ei ole tapahtunut.”

”Venäjän armeijaa on kohdeltu huonosti. Luulen, että he varmasti olettivat voivansa marssia läpi Ukrainan päivissä tai viikossa. Nyt on käynyt ilmi, että se oli paha virhearvio. Ukrainalaiset tekevät enemmän kuin pitävät omansa ja odotan, että tämä trendi jatkuu.”

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi Twitterissä, että Venäjän sodankäyntitapa ei piittaa vastapuolen siviiliuhreista, mikä voi tuottaa myös moninkertaisesti siviilimenetyksiä verrattuna moneen muuhun konfliktiin.

”Surettaa, kuinka paljon äiti-Venäjä on valmis poikiaan tapattamaan saadakseen Ukrainan alistetuksi”, Aaltola tviittaa.

