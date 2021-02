Keskustelu toisen asteen opetuksesta korona-aika kuumenee jälleen. Hallitus ilmoitti eilen torstaina, että 8. maaliskuuta Suomessa alkaa kiihtymis- ja leviämisvaiheissa olevien alueiden sulku, jonka myötä yläluokista ylöspäin siirrytään kolmeksi viikoksi etäopetukseen.

Pääkaupunkiseutu linjasi vasta hiljattain, että toinen aste siirtyy rajatusti lähiopetukseen. Jo tuo päätös lennätteli kipinöitä, kun pääministeri Sanna Marin (sd) piti ratkaisua vastuuttomana, kun taas hallituskumppaneista vasemmistoliitosta ja vihreistä katsottiin päätöksen olevan tarpeen pitkän etäopetusjakson ja nuorten hyvinvoinnin takia.

Nyt kysymyksiä on koronavirusepidemian kiihtymisen kannalta herättänyt se, että pääkaupunkiseudulla toisella asteella ollaan nyt hiihtolomalla, mutta palattaisiin viikoksi lähiopetukseen, kunnes taas siirrytään etäopetukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tiedotustilaisuudessa torstaina, että aiempaa päätöstä rajatusti lähiopetukseen siirtymiseen tulisi nyt harkita uudelleen.

”Tämä on erittäin hankala kysymys ja tiedän, että pääkaupunkiseutu tätä kysymystä arvioi vielä uudelleen. Tähän liittyy se, että 8.3. kun sulku tai poikkeustila tulee käyttöön, tavoite ja tarkoitus on, että siirrytään etäopetukseen näiden luokkien osalta. Kannattaa ajatella sitä, että kun alue muutenkin on jo leviämisvaiheessa ja alueella muutenkin otetaan erittäin vahvasti tartuntatautilain uusia työkaluja käyttöön, niin on erittäin hyvä harkita uudestaan tätä päätöstä tämän yhden viikon osalta”, Varhila sanoi.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja helsinkiläisvaltuutettu Paavo Arhinmäki kritisoi lausuntoa.

”STM:n kansliapäällikkö Varhila on näköjään sanonut lehdistötilaisuudessa, että koulujen ei pitäisi palata lähiopetukseen ennen kolmen viikon etäopetusta. Tämä on vastoin sitä, mitä hallitus ja opetusministeri Jussi Saramo on linjannut. Herkässä asiassa törkeää sooloilua”, Arhinmäki tviittaa.

”Toisella asteella ollaan oltu pois lähiopetuksesta pahimmillaan jo kolme kuukautta putkeen, yhteensä viisi. Se on vaikuttanut henkisesti todella paljon, ja moni on myös kadotettu. On todella tärkeää, että kaikki lapset ja nuoret tavataan kasvokkain ennen uutta etäopetusjaksoa”, Arhinmäki katsoo.

Kuten Arhinmäki toteaa, opetusministeri Jussi Saramon (vas) viesti on aivan päinvastainen kuin Varhilalla.

”Viestini paikallisille päättäjille on, että ennen sulkua on tärkeää päästä mahdollisimman laajasti lähiopetukseen myös toisella asteella lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi ja sulun jälkeen pysyä lähiopetuksessa aina elleivät karanteenit muuta edellytä”, Saramo linjaa Twitterissä.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kuitenkin linjasi eilen torstaina, että etäopetus jatkuu 7.3. asti toisella asteella.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa tuo esiin, että aiempi päätös rajatusta lähiopetuksesta on siis peruttu.

”Toinen aste jatkaa etäopetuksessa, ja aiempi päätös lähiopetukseen paluusta ensi viikolla on näin ollen peruttu”, Vesikansa tviittaa.

