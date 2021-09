Itä-Euroopan maat ovat rikkoneet kansainvälisiä sopimuksia estäessään turvapaikanhakijoiden saapumista ja käännyttäessään heitä takaisin Valko-Venäjälle. Kuva Liettuan rajalta, missä tulijat on pysäytetty telttaleiriin.

Taloustieteilijä, emeritusprofessori Vesa Kanniainen ottaa blogikirjoituksessaan kantaa Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikan kriisiin ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön avaamaan keskusteluun kansainvälisistä sopimuksista.

Presidentti Niinistö on toistuvasti tuonut esiin, että Euroopan maiden on nykyisen muuttoliikkeen alla vaikea pitää kiinni omista periaatteistaan ja kansainvälisten pakolaissopimusten perinteisistä tulkinnoista ja velvoitteista. Hän on arvioinut, että kansainväliset sopimukset olisivat tiukempia, jos niitä tehtäisiin nyt.

Kanniainen on samoilla linjoilla.

”Ongelman ydin on Geneven 1951 pakolaissopimuksen tulkinta. Sopimus ei kelpaa maahanmuuttopolitiikan lähtökohdaksi. Se luotiin toisenlaisen maailman aikaan 70 vuotta sitten, ei kansainvaellusten maailmaan”, hän kirjoittaa.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, pakolaissopimuksen noudattamisen virallinen ”vartija”, kertoo verkkosivuillaan, että vuoden 1951 alkuperäinen sopimus rajoittui käytännössä eurooppalaisten pakolaisten suojeluun toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa. Vuonna 1967 sopimuksen näkökulmaa laajennettiin koskemaan maailmanlaajuista pakolaisuutta.

Sopimus määrittelee pakolaisuuden ja pakolaisten oikeudellisen aseman. Keskiössä on kansainväliseksi laiksi muodostunut ajatus, että pakolaista ei saa palauttaa maahan, jossa hänen henkensä tai vapautensa on todellisen uhan alla.

UNHCR onkin ollut huolissaan ”joidenkin hallitusten viimeaikaisista yrityksistä jättää huomiotta tai kiertää yleissopimuksen periaatteita, kuten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden karkottamisesta ja palauttamisesta maa- ja merirajoilla, tai ehdotuksiin heidän siirtämisestä väkisin kolmansille valtioille käsittelyyn ilman asianmukaisia suojatoimia”.

Tällainen tilanne on muun muassa Itä-Euroopassa, jossa ainakin Liettua ja Puola ovat estäneet turvapaikanhakijoita saapumasta maahan Valko-Venäjältä. Maat ovat myös pystyttäneet aitoja hankaloittamaan liikehdintää rajan yli. Toisaalta Euroopassa laajemminkin on viestitty, että Afganistanista mahdollisesti liikkeelle lähtevien pakolaisten ei haluta saapuvan Eurooppaan turvapaikanhakijoina, kuten Syyrian kriisin aikaan vuosina 2015 ja 2016 tapahtui.

Vesa Kanniainen viittaa Itä-Euroopan maiden pakolaissopimusten vastaisiin toimiin ja humanitaarisen maahanmuuton ”aika yleiseen” vastustukseen Euroopan maissa.

Kanniaisen mukaan maailma, jossa kaikilla on vapaa oikeus siirtyä toisen maan alueelle, ei ole realismia. Valtion omistusoikeus omiin rajoihinsa ei ole luonnonlaki, hän kirjoittaa, mutta ”siihen sisältyy tietty viisaus”.

”Omistusoikeuksien puuttuminen omiin rajoihin johtaa anarkiaan, kuten Euroopassa nähtiin vuonna 2015. Omistusoikeus rajoihin on välttämätön ehto yhteiskunnan toimivuudelle. Valtioiden oikeus omiin rajoihinsa ei ole ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa.”

Näin ollen optimaalinen maahanmuuttopolitiikka ei voi tarkoittaa ”avoimia ovia EU:n alueelle EU:n ulkopuolelta tuleville”. Kanniaisen mielestä EU:n tulisi voida varmistaa, että se ”vastaanottaa vain turvapaikkapäätöksen saaneita, mutta ei niitä, joilla suojeluun ei tosiasiallista tarvetta ole”.

Tämä tarkoittaa käytännössä hyvin tiukkaa linjaa, joka lopettaisi nykymuotoisen turvapaikanhakujärjestelmän.

”Tähän ei ole muuta ratkaisua, kuin vastaanottoyksiköiden perustaminen EU:n ulkopuolelle tarkoituksena etukäteen varmistaa pakolaisten kelpoisuus humanitaariselle suojelulle. Myös puheena ollut rajamenettely, perusteettomien turvapaikanhakijoiden käännyttäminen rajalla tarvitaan”, Kanniainen kirjoittaa.

”Kaikki eivät pyri Eurooppaan siksi, että olisivat uhattuja. [Kielteisen päätöksen saavien hakijoiden] palauttaminen sitoo myös kustannuksia ja on varsin puutteellista. Seurauksena on suuri paperittoman ei-eurooppalaisen väestön määrä EU:n alueella.”

Suomessa perussuomalaisten lisäksi kokoomuksen riveistä on äskettäin esitetty radikaalia muutosta turvapaikanhakujärjestelmään. Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra katsoo, että Suomen tulisi säätää laki, jolla voitaisiin estää turvapaikan hakeminen rajalla ”ainakin tilapäisesti”. Suomen Pakolaisavun mukaan Kopran esittämä malli rikkoisi kansainvälisiä sopimuksia.

EU on Afganistanin kriisin yhteydessä linjannut pyrkivänsä auttamaan lähialueen maita, jotta pakolaisten lähtö Talebania pakoon ei johtaisi suureen muuttoliikkeeseen.

”Epäonnistuneen pakolaispolitiikan vaihtoehdoksi on nostettu esiin ajatus auttaa suojelun tarpeessa olevia ja hädänalaisia kriisialueiden lähialueilla. Kaikki se raha, joka nyt käytetään pienen pakolaispopulaation ylläpitämiseen Euroopassa (ja Suomessa) kannattaisikin suunnata niihin maihin, joista pakolaiset ovat lähtöisin”, Kanniainen esittää.

Taloustieteilijä. Vesa Kanniainen perustelee kirjoitusten paitsi Euroopan maahanmuuttopolitiikan kriisillä ja talouden kuormituksella myös Venäjän uhalla. ”Venäjän 11 miljoonan vierasmaalaisen palkkataso on oletettavasti selvästi alle suomalaisen sosiaaliturvan. Jos Venäjä jostain syystä (Suomen liittyminen Naton jäseneksi?) päättää avata rajat, sen 11 miljoonasta vierasmaalaisesta monella on kannustin muuttaa Suomeen.” Kuva: Jenni Gästgivar

Professori Kanniainen käsittelee Puheenvuoron kirjoituksessaan laajalti maahanmuuton kustannuksia, jakaen maahanmuuton erilaiset muodot työperäiseen ja humanitaariseen maahanmuuttoon. Alan tutkimuksia läpi käynyt Kanniainen kertoo johtopäätöksenään, että tutkimusnäyttö työperäisen maahanmuuton hyödyllisyydestä kansantaloudelle näyttää kohtuullisen yhtenäiseltä.

Sen sijaan humanitaarisen maahanmuuton kustannukset kansantaloudelle ovat korkeat, Kanniainen kirjoittaa. Pakolaisuuden vaikutukset julkiseen talouteen ovat usean vuoden ajan julkisen talouden tasapainoa heikentäviä, Kanniainen summaa.

”Tästä myös seuraa, että pakolaisuuden johdosta julkinen velka nousee korkeammaksi kuin mihin se asettuisi ilman pakolaisuutta.”

