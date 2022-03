Oppositiopuolue kokoomus hiillosti valtiovarainministeri Annika Saarikkoa (kesk) talouden tärkeysjärjestyksestä ja huolestaan, että velkahanat Suomessa ovat entistä enemmän auki. Kokoomus kysyi eduskunnan kyselytunnilla Saarikolta, miten hallituksen tulevassa kehysriihessä velkaantumista hillitään.

”Kehysriihessä päätöksenteko koskee ensi vuotta ja seuraavia kolmea vuotta. Puhutte usein vastuusta ja valinnoista. Samaan aikaan käytännössä allekirjoititte jo vuosi sitten menokehyksen rikkomisen miljardilla eurolla, lisävelalla. Tämän vuoden aloititte lisäbudjetilla, joka lisäsi velkaantumista edelleen puolella miljardilla. Pahoin pelkään, että olette aika lailla mahdottoman edessä, jos ja — ymmärsin näin — kun lupaatte, että korotetut menokehykset pidettäisiin tuleville vuosille ja akuutit menot hoidetaan tämän vuoden puitteissa. Hallitusrivistönne on puhunut jo yli miljardin euron verran menolisäyksistä. Voitteko nyt todeta, kuinka paljon aiotte lisätä ensi vuoden menoja nyt voimassa olevien kehysten lisäksi? Vai voimmeko luottaa, että pysytte vastuullisina?” kysyi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Venäjän noin kuukausi sitten aloittama laajamittainen hyökkäys Ukrainassa johtaa Suomessa, kuten monessa muussakin Euroopan maassa, puolustusmenojen kasvattamiseen. EU on asettanut Venäjälle pakotteita ja energian, polttoaineiden ja ruoan hinnat nousevat.

Valtiovarainministeri Saarikko sanoi Uuden Suomen haastattelussa hiljattain, että hänen tärkeysjärjestyksensä kärjessä ovat Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden takaaminen ja näiden ohella lisäpanostuksia voidaan tarvita vihreään siirtymään, Venäjän energiasta irrottautumiseen. Saarikko pitää kiinni myös tavoitteesta saada julkinen talous tasapainoon. Saarikko on linjannut, että julkisen talouden tasapainotavoite on kehysriihen tehtävä.

”Tavoitteena on, että panostukset, joita nyt joudutaan tekemään puolustuksen tai rajaviranomaisten tilanteen varmistamiseksi, ovat toimia poikkeuksellisessa ajassa. Kyllä julkisen talouden tasapainotavoite on edelleen olemassa”, Saarikko sanoi Uuden Suomen haastattelussa.

Saarikko sanoi kyselytunnilla, että budjettikehykseen joudutaan rakentamaan poikkeuslauseke.

”Eli tämän vuoden budjetin osalta me joudumme tekemään nopeita ratkaisuja, kuten vaikkapa täällä esiin nostettujen maatalouden, pakolaisten tai Puolustusvoimien vuoksi. Mutta esimerkiksi Puolustusvoimien tarpeet eivät lopu tähän vuoteen, vaan olemme saaneet esityksiä, jotka kasvattavat menotarpeita myös tuleville vuosille, ja ne koskevat julkisen talouden suunnitelmaa pidemmälle aikavälille. Me joudumme rakentamaan kehykseen poikkeuslausekkeen näistä turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä menoista. Mutta se ei tarkoita, että ikään kuin aiemmat sitoumukset vaikkapa siitä, että me tulemme tekemään myös pysyviä menosäästöjä, etteikö niistä pidetä kiinni”, hän sanoi.

Kokoomuksen kansanedustajat Wille Rydman ja Ben Zyskowicz jatkoivat Saarikon haastamista kysymällä, mistä menoista hallitus on valmis luopumaan.

”Kun tulee uusia tärkeitä tarpeita, niin asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen tarkoittaa sitä, että jostain vähemmän tärkeästä vähennetään, [Välihuutoja vasemmalta] ja siihenhän tämä vasemmistohallitus ei kykene. Te ette kykene vähentämään mistään mitään. Ai niin, pahennatte hoitojonoja leikkaamalla hitusen Kela-korvauksista — onneksi olkoon. Mutta mitään todellisia säästöjä ette pysty tekemään”, kritisoi Zyskowicz.

Saarikko vastasi Zyskowiczille, että hallitus pitää kiinni viime keväänä kehysriihessä sovituista pysyvistä menosäästöistä.

”Mutta, edustaja Zyskowicz, tiedän, että tämä on hallituksen kyselytunti ja vastaan kaikkeen, mitä kysytte, mutta näillä puheenvuoroilla toivon, että, kokoomus, te tarkkaan harkitsette nyt oman linjanne. Mitä te vaaditte, kun te puhutte jostain vähemmän tärkeästä? Olisitteko te esimerkiksi valmiita tekemään nyt sosiaaliturvaleikkauksia tällaisen hintojen nousun aikana? Tätä kysyn teiltä vakavalla mielellä”, Saarikko sanoi.

