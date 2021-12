EU:n taksonomiakeskustelu alkaa muistuttaa jo farssia. Ydinvoimariippuvainen Ranska ja maakaasuriippuvainen Saksa ovat vääntäneet kättä siitä, kumpi on vihreämpää tai voisiko molemmat energiamuodot leimata vihreäksi.

Viime tiistaina uutistoimisto Bloomberg kertoi, että kompromissina EU:n komissio harkitsee, että jotkin maakaasu- ja ydinvoimahankkeet voitaisiin leimata vihreiksi.

Jos tavoitteena on antaa sijoittajille ohjeellinen luokitus siitä, mitkä hankkeet Euroopassa ovat vihreitä ja siten houkutella investointipääomia, niin tällainen poliittinen suhmurointi on omiaan vain romuttamaan koko taksonomian uskottavuuden.

EU-taksonomia ei ole ainoa vihreän rahoituksen standardi markkinoilla. Myös yhtiöillä itsellään on omia kriteerejä energialle. Teollisuuden vihreä murros syntyy sähköllä ja moni yhtiö haluaa näyttää niin sijoittajille kuin asiakkaille, että sähkö on uusiutuvaa.

Esimerkiksi akkuvalmistaja Northvoltin yhteiskuntasuhdejohtaja Anders Thor kertoi Talouselämälle (3.12.), että yhtiö haluaa nimenomaan uusiutuvaa vesi- ja tuulivoimaa. Ydinvoimaan sen asiakkaat suhtautuvat nihkeästi.

Pohjois-Ruotsissa onkin runsaasti vesivoimaa ja rakenteilla ydinvoimalan kokoinen Markbygdenin tuulipuisto. Koko Ruotsin sähköntuotannosta 62 prosenttia syntyi viime vuonna uusiutuvilla.

Suomalaisen sähköntuotannon suurin yksittäinen lohko on ydinvoima. Kun Olkiluodon kolmas reaktori lopulta kytketään verkkoon, ydinvoiman osuuden arvioidaan nousevan yli 40 prosenttiin Suomen sähkönkäytöstä.

Päästöttömän perusvoiman turvaaminen on tuontisähköstä riippuvaiselle maalle äärimmäisen tärkeä hanke. Ydinvoimasta ja fossiilisesta energiasta ei voi luopua yhtä aikaa. Mutta samalla markkinakehitykseltä ja -trendeiltä ei pidä sulkea silmiä ja korvia.

Jos markkina haluaa rakentaa vihreitä investointeja uusiutuvan sähkön varaan, on pääomia hankala vakuuttaa siitä, että meillä Suomessa ydinvoima on ihan yhtä hyvää. Riskinä on investoinnin karkaaminen sinne, missä uusiutuvaa sähköä on saatavilla.

Kun vesivoiman lisärakentaminen on liki mahdotonta, katseet kääntyvät tuulivoimaan. Sitä syntyykin nyt Suomeen kovaa tahtia. Lestijärvelle rakennetaan suurta 69 myllyn tuulivoimapuistoa.

Kyse ei ole mistään propelliin puhaltamisesta, vaan ne tekevät Suomesta myös houkuttelevampaa investointikohdetta.

Kirjoittaja on Kauppalehden kirjeenvaihtaja Tukholmassa.