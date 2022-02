Kulttuuri- ja tiedeministeri Antti Kurvinen (kesk) vaatii selkeitä päätöksiä koronarajoitusten purkamisesta.

Hän kommentoi asiaa aamulla Helsingin Säätytalolla, missä hallitus on aloittelemassa neuvotteluita koronatilanteesta. Kurvisen mukaan lääke eli rajoitukset alkavat olla pahempia kuin itse tauti.

”Olen tehnyt oman esitykseni, että 10. päivä helmikuuta mennessä puretaan kaikki rajoitukset kulttuurilta, liikunnalta ja harrastustoiminnalta. Syy on se, että tilanne on muodostunut aivan kestämättömäksi kulttuurin ja urheilun kentälle”, Kurvinen sanoi Säätytalolla.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) ei halunnut suoraan ottaa kantaa Kurvisen ehdotukseen. Hän korosti asiantuntijoiden kuuntelemisen tärkeyttä. Aiemmin pääministeri Sanna Marin (sd) on arvioinut, että rajoituksia puretaan helmikuussa ”asteittain ja hallitusti”.

Vihreitä hallitusviisikossa edustava ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari totesi, että vihreiden kanta on ollut se, että rajoituksia on purettava heti, kun se vain on mahdollista. Karin mukaan kulttuuri- ja tapahtuma-alan osalta on edettävä ”aika nopeastikin”.

