Minskin sopimuksen tie on kuljettu loppuun, katsoo tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Hän korostaa, että Suomeen ei kohdistu uhkaa.

”Oikeastaan globaalikin tilanne on taas muuttunut. Se, että Venäjä tunnusti nuo itsenäisiksi julistautuneet tasavallat, Luhanskin ja Donetskin, tarkoittaa tietysti sitä, että Minskin sopimuksen tie on nyt kuljettu loppuun ja toisaalta sitä selvästi, että tällä tavalla Venäjä luo puitteet, kulissin toiminnalleen Ukrainan maaperällä”, Niinistö sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Niinistö viittasi nimenomaan siihen, että tekonsa varjolla Venäjä on lähettämässä rauhanturvaajiksi kutsumiaan sotilaita Luhanskin ja Donetskin alueille.

”Varsinaisia sotaisia toimia, aktiivisuutta, ei ole nähty, mutta se seikka, että maa lähettää toisen maan alueelle sotavoimia, on tietysti teorian mukaan jo lähellä sotatilaa.”

”Tässä nyt varmasti on tarkoitus tarkkaan seurata sitä, että ryhdytäänkö sotilaallisiin toimiin, ampumaan tai muulla tavoin hyökkäämään tasavaltojen rajan yli.”

Seuraavia tapahtumia on vaikea ennustaa, mutta aivan keskeisen tärkeää on se, että sotilaalliselta toiminnalta ja väkivallalta pidättäydyttäisiin, hän totesi.

YK:n turvallisuusneuvosto on käsitellyt asiaa tunnustamisen jälkeen, eikä Venäjä ole juurikaan tukea saanut, mutta huomattavasti kritiikkiä, presidentti huomautti.

”Suomessa on seurattu hyvin tiiviisti tilannetta. Olemme ajan tasalla ja myös kaikin puolin valmiita.”

”Suomi on hyvin vakaa ja meillä on hyvin rauhallista koko Itämeren alueella. Uskon, että voimme tähän luottaa.”

Eilen presidentti tapasi eduskuntaan valittujen puolueiden puheenjohtajia ja tänään TP-UTVA eli tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta on kokoontunut.

”Suomeen ei kohdistu minkäänlaista uhkaa, ei sotilaallista, eikä muutakaan.”

Koko Itämeren alue tuntuu Niinistön mukaan hyvin rauhalliselta ja venäläisen varustelun määrä on vähenemään päin, joten mistään uhasta ei voida puhua.

Näin Niinistö kommentoi Nato-kysymystä

Niinistöltä kysyttiin hänen Nato-lausunnostaan CNN:lle. Niinistö sanoi todenneensa, että Suomessa on vilkasta keskustelua Nato-jäsenyydestä ja se varmasti vilkastuu entisestään, jos Venäjä antaa siihen aihetta. Erityisesti Venäjän käyttäytyminen Ukrainan ulkopuolellakin on tekijä, jota Suomi tarkoin seuraa. Niinistö huomautti, että mitään salamaprosessia ei ole olemassa ja jo Naton jäsenmaiden ratifioinnit veisivät pitkiäkin aikoja.

Presidentiltä kysyttiin myös, onko turvallisuusympäristö muuttunut niin paljon, että Suomen sotilaallista liittoutumista tulisi tarkastella uudessa valossa.

”Luulen, että jokainen sitä miettii.”

Puoluejohtajat olivat miettineet asiaa ja vaihtoivat Nato-jäsenyydestä mielellään mielipiteitä eilisessä tapaamisessa, hän totesi.

”Ja olen keskustellut tietysti myöskin hallituksen jäsenien kanssa.”

Fennovoima ja ”uusi jana”

Presidentiltä kysyttiin myös Fennovoima-huolista. Tällä hetkellä tarkastellaan rakennuslupaa ja presidentin mukaan eräs tekijä tarkastelussa on varmasti turvallisuus. Hän ei halunnut ennakoida selvitystä, mutta totesi arvioinnin asettuvan nyt uudelle janalle.

”Tietysti nämä tapahtumat vaikuttavat sen turvallisuusarvioinnin sisältöön.”

Suomen avusta Ukrainalle on keskusteltu Niinistön mukaan myös tänään. Viro on esittänyt pyynnön koskien Suomelta myytyjä tykkejä ja niiden luovuttamista Ukrainaan. Niinistön mielestä kyse ei ole Suomen suorasta aseviennistä.

Hallitus on jo päättänyt rahallisesti avusta Ukrainalle.

Miten reagoi USA?

Niinistö kiinnittää huomiota viime viikonlopun sanamuotoihin viitaten Yhdysvaltain ja Venäjän välille suunniteltuihin tapaamisiin. Hän odottaa Yhdysvaltain kantaa siihen, onko hyökkäys tapahtunut vai ei. Niinistö on pannut merkille, että Lavrov totesi vielä eilen jatkavansa keskusteluja.

”Vaikea sanoa sitäkään, onko Venäjällä enää aikomustakaan neuvotella.”

Niinistö uskoo, että Venäjä pitää yhä kiinni vaatimuslistastaan, jonka suhteen on nähty hivenen edistymistä. Hän ei pidä mahdottomana sitä, että Venäjä selvittää ensin Ukrainan tilanteen ja pyrkii jatkamaan sen jälkeen muita keskusteluja. Tosin se on eri asia, löytyykö silloin neuvottelukumppaneita, hän huomautti.

Niinistö viittasi Venäjän arvaamattomuuteen, jossa otetaan askelia eteen, taakse ja sivuille.

”Näen kuitenkin enemmän johdonmukaista juonta ja ajattelua Venäjän toiminnassa kuin ehkä jotkut muut ovat arvioineet.”

”Se johdonmukaisuus on nimenomaan tätä irrationalismia.”

”Tällä tavalla hämmennetään muita.”

Venäjän toimi laukaisee pakotteita

Niinistöltä kysyttiin, pitäisikö EU:n nyt asettaa Venäjää vastaan pakotteita.

”Tänään varmasti pakotteista keskustellaan ja varmasti myöskin jonkinasteisia pakotteita on sekä suunniteltavana että päätettävänä.”

Hän uskoo, että pakotteissa ”Venäjän toimi laukaisee nyt tavallaan ensimmäisen portaan”.

Nyt välttämättä kyse ei ole Niinistön mukaan välivaiheesta. Jos tarkastellaan edellistä kolmea kuukautta tarkemmin, Ukrainan tilanne tulee jatkuvasti vastaan, presidentti huomautti.

”Tämä on yksi liike, mutta seuraavia tulee.”

”Mitä ilmeisimmin venäläiset ovat vain päättäneet jollain tavalla ratkaista sen Ukrainan 7–8 vuotta jatkuneen tilanteen.”

Hän pohti mikä on ollut laukaiseva tekijä ja arveli, että yksi sellainen on saattanut olla Ukrainan vahvistuminen vuosi vuodelta. Tilanne on pitänyt hoitaa joko Minskin sopimuksella, painostuksella, jännitteitä kasvattamalla tai sotimalla, hän summasi.