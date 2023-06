RKP:n puheenjohtaja, toimitusministeristön oikeusministeri Anna-Maja Henriksson arvioi ensi viikon olevan ”melko ratkaiseva” hallitusneuvotteluiden kannalta.

”Joskus juna voi kulkea nopeastikin, mutta joskus tarvitaan myös pieniä ihmeitä. En sulje niitä ihmeitä pois, mutta katsotaan nyt”, hän sanoi RKP:n puoluekokouksen yhteydessä pitämässään tiedotustilaisuudessa lauantaina Tampereella.

Henrikssonin mukaan neuvotteluasetelmat ovat tällä kertaa erilaiset kuin aikaisemmissa hallitusneuvotteluissa, joissa hän on ollut mukana. Hän arvioi RKP:n jääneen neuvotteluissa nyt yksin, kun aikaisemmin sillä on ollut muita samoin ajattelevia puolueita rinnallaan.

RKP:n puheenjohtaja lähetti piikin myös hallituksenmuodostaja Petteri Orpon (kok) suuntaan.

”Meillä on monta sellaista ryhmää ja sellaisia kysymyksiä pöydällä, joissa hallituksen vetäjän rooli on ehkä hiukan vetäytynyt. Siinä on tavallaan annettu meille se rooli, että keskustelkaa nyt sitten keskenänne. Tämä on uusi elementti, mitä en ole aikaisemmin nähnyt.”

Henriksson vertaa tilannetta myös Sanna Marinin (sd) hallitukseen, jossa etenkin vihreillä ja keskustalla on ollut rajujakin näkemyseroja ja pääministeripuolue SDP on vetäytynyt kiistojen ulkopuolelle.

”Ero siinä oli se, että useasti kuitenkin keskusta pystyi luottamaan siihen, että RKP:stä oli tukea. Oli myös tilanteita, joissa RKP oli aloitteellinen ja keskusta tuki meitä.”

RKP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sandra Bergqvist arvioi lauantaina, että poliittinen ilmapiiri Suomessa on muuttunut ja siihen on nyt sopeuduttava.

”Kun poliittisen ilmapiirin painopiste siirtyy sisällöstä symbolikysymyksiin, kokonaiskuva ja vastuu katoavat. Tämä on yksi populismin hankalimmista piirteistä, sillä politiikkaa on helppo myydä symboleilla ja yksinkertaisilla vastauksilla vaikeisiin kysymyksiin. RKP:tä tarvitaan nyt ehkä enemmän kuin koskaan muistuttamaan ihmisiä jatkuvasti siitä kokonaisvastuusta, jota on otettava politiikassa. Tämä luo uskottavuutta, ei symbolipolitiikka”, hän sanoi puoluekokouspuheessaan.

Bergqvist korostaa RKP:n pitkää kokemusta hallitusvastuusta ja vahvuutta ratkaisujen löytämisessä.

”Poliittinen todellisuus edellyttää, että meidän on aina kyettävä kompromisseihin ja neuvotteluihin. Tämä koskee tietenkin myös meneillään olevia hallitusneuvotteluja. Emme pysty saavuttamaan kaikkia tavoitteitamme, mutta se ei tarkoita sitä, että kääntäisimme selkämme arvoillemme. Arvopohjamme säilyy riippumatta siitä, mitä hallitusohjelmassa painotetaan. Ainoa asia, josta voimme olla varmoja, on se, että jos emme istu niissä pöydissä, jossa päätöksiä tehdään, meille tärkeät asiat ovat muiden käsissä ilman, että voimme vaikuttaa niihin. Suomi tarvitsee RKP:tä juuri nyt enemmän kuin koskaan.”