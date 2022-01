The New York Times Companyn tavoitteena on saavuttaa 10 miljoonaa tilaajaa vuoteen 2025 mennessä. The Athletic -kauppa tuo heitä heti 1,2 miljoonaa.

Tilaajakasvua. The New York Times Companyn tavoitteena on saavuttaa 10 miljoonaa tilaajaa vuoteen 2025 mennessä. The Athletic -kauppa tuo heitä heti 1,2 miljoonaa.

Tilaajakasvua. The New York Times Companyn tavoitteena on saavuttaa 10 miljoonaa tilaajaa vuoteen 2025 mennessä. The Athletic -kauppa tuo heitä heti 1,2 miljoonaa.

The New York Times Company, joka tunnetaan parhaiten samannimisen lehden julkaisemisesta, ostaa amerikkalainen verkkourheilumedia The Athleticin. Kaupan hinnaksi yritys kertoo 550 miljoonaa dollaria, joka maksetaan käteisellä.

Vuonna 2016 perustetulla the Athleticilla on noin 1,2 miljoonaa tilaajaa ja 600 työntekijää. The Athleticin raportointi keskittyy erityisesti Yhdysvaltain ja Iso-Britannian suuriin liigoihin ja tapahtumiin.

Sivusto on tuttu erityisesti NHL:aa seuraavalle suomalaisyleisölle, ja se on raportoinut aktiivisesti myös suomalaiskiekkoilijoiden edesottamuksista taalajäillä.

Poikkeuksellinen kasvumalli

Alle kuudessa vuodessa miljoonayleisön kerännyt The Athletic on pyrkinyt uudistamaan urheilujournalismia luottamalla maksullisiin tilauksiin ja kattavaan raportointiin.

Alkuvuosina yritys kasvatti tilaajamääräänsä panostamalla runsaasti yksittäisiin kaupunkeihin ja niissä toimiviin joukkueisiin. Yritys palkkasi runsaasti paikallisia urheilutoimittajia, joita talousvaikeuksista kärsineet paikallislehdet irtisanoivat.

The Athletic on jatkanut kasvuaan myös koronan aikana ylittäen miljoonan tilaajan rajan vuonna 2020.

Yritys on pystynyt panostamaan kasvuun, sillä se on kerännyt sijoittajilta noin 140 miljoonaa dollaria olemassaolonsa aikana. Taloudellisesti sen toiminta on ollut kuitenkin voimakkaasti tappiollista. Yrityksen liikevaihdon arvioidaan olleen viime vuonna noin 65 miljoonaa dollaria, mutta kulujen yltäneen jopa 120 miljoonaan dollariin.

Suuret tappiot ovat ajaneet laajempaa konsolidaatiota internetpohjaisten uutismedioiden joukossa viime vuosina. BuzzFeed-uutissivusto osti HuffPon syksyllä 2020 ja Vox Media osti lukuisia mediabrändejä tuottavan Group Nine Median viime kuussa.

LUE SEURAAVAKSI: