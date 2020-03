Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa on todettu yhteensä 240 koronavirustartuntaa. Sunnuntaiaamuna uusia tartuntoja oli 30.

Uudet tartunnat jakaantuivat seuraavasti: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 22 tapausta, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä 2 tapausta, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 1 tapaus, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 tapaus, Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä 1 tapaus, Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä 1 tapaus ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä 1 tapaus.

”Koska koronatestausta tehdään nyt ympäri vuorokauden, osa tiedoista tulee viiveellä”, THL kertoo tiedotteessaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä HUSissa on arvioitu uudelleen koronavirusepidemia-alueelta palaavan henkilökunnan etätyöpäätöstä.

HUS asetti ensimmäisenä julkisena toimijana koronavirusepidemia-alueilta palaavan henkilökunnan seitsemäksi päiväksi etätyöhön. Päätös tehtiin kuluvan viikon tiistaina. Päätöstä jouduttiin arvioimaan uudelleen jo perjantaina 13.3.2020.

"Vaikka HUS on iso toimija, meillä on toimintoja, joissa osaajien määrä on erittäin rajallinen ja näillä osaajilla on erityistaitoja, joita on mahdotonta nopeasti siirtää toiselle osaajalle. Kyse voi olla jopa potilaan henkeä turvaavasta toiminnasta", toimitusjohtaja Juha Tuominen kommentoi tiedotteessa.

Jotta potilaiden hoito ei vaarannu ja toiminnot pystytään turvaamaan, HUSissa päädyttiin siihen, että koronaviruksen vuoksi tehtyä kategorista etätyöpäätöstä on syytä lieventää siten, että yksittäistapauksissa on pystyttävä käyttämään harkintaa. Kotiin jääminen matkan jälkeen etätyöhön on edelleen mahdollista ja edellytys valtaosalle HUSin henkilökunnasta ja lähtökohtainen käytäntö.

Työntekijä, joka on palannut matkan jälkeen suoraan työhön, velvoitetaan infektiolääkäreiden ohjeiden mukaisesti huolehtimaan suojauksista siten, että tartuttamisriski on minimoitu. Samaa ohjeistusta noudatetaan influenssakaudella myös sellaisten työntekijöiden kohdalla, jotka eivät ole voineet tai halunneet ottaa influenssarokotusta.

"Toivoisin kansalaisilta malttia ja luottamusta siihen, että teemme vallitsevassa tilanteessa ratkaisuja, jotka näemme toimintamme turvaamisen ja potilasturvallisuuden kannalta kokonaisarvioinnin perusteella parhaiksi", Tuominen sanoo.

