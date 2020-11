Suomessa on todettu 1189 uutta koronatartuntaa verrattuna perjantain tilanteeseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että lauantaina ilmoitettiin 469, sunnuntaina 423 ja maanantaina 297 tapausta.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on nyt yhdeksän enemmän kuin perjantaina. Yhteensä Suomessa on raportoitu 384 tautiin liittyvää kuolemaa.

Sairaalahoidossa on 16 ihmistä enemmän kuin perjantaina ja tehohoidossa viisi henkilöä enemmän kuin perjantaina. Yhteensä sairaalahoidossa on 120 henkilöä, joista 15 on tehohoidossa.

Laboratorioiden virustestauskapasiteettia on nostettu yli 26 000 näytteeseen päivässä.

Ilmaantuvuus on noussut Suomessa 12 alueella verrattuna edelliseen 14 päivään. Eniten uusia tapauksia on todettu Helsingin ja Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla.

Parantuneita arvioidaan olevan Suomessa noin 15 300, mikä tekee yli 75 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta.

Korona pääsi senioritaloon

Helsingin kaupunki kertoo, että Lauttasaaren senioritalossa on todettu 28 asukkaalla koronavirustartunta. Viikonlopun aikana kaikki asukkaat on testattu koronaviruksen varalta, ja asukkaille ja heidän läheisilleen on ilmoitettu tilanteesta.

Lisäksi seitsemällä talon asukkaita hoitaneella henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Varotoimenpiteenä talon kaikki asukkaat ovat karanteenin omaisissa oloissa. Vierailut talossa eivät ole toistaiseksi mahdollisia.

Helsingin kaupunki on tukenut senioritaloa järjestämällä paikan päälle kokenutta hoitohenkilöstöä ja lääkäripalveluja.

”Olemme tehneet viikonlopun aikana tiivistä yhteistyötä Lauttasaaren senioritalon kanssa, jotta asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut. Olemme myös auttaneet kaikin tavoin siinä, että koronavirustartunnat eivät edelleen leviäsi”, sanoo palvelualueen johtaja Maritta Haavisto tiedotteessa.

Lauttasaaren senioritalossa asuu 107 ikääntynyttä asukasta, keski-iältään 87 vuotta. Asukkaat ovat vuokrasuhteessa, ja talon toiminta perustuu asukkaiden omaehtoiseen ja itsenäiseen elämään.

”Olen todella pahoillani tapahtuneesta. Normaalisti talon asukkaat liikkuvat ja hoitavat asioitaan itsenäisesti kodin ulkopuolella. Nyt joudumme rajoittamaan tätä ja vierailut asukkaiden kodeissa eivät ole mahdollisia”, sanoo Lauttasaaren senioritalon toiminnanjohtaja Saija Toropainen.

Lauttasaaren senioritalo on yksityinen, Lauttasaaren vanhustentalosäätiön ylläpitämä senioritalo. 56 asukasta saa kotihoitopalveluja kaupungin palvelusetelillä.