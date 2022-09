Energiakuluissa säästäminen kiinnostaa nyt monissa suomalaiskodeissa, kun ilmat kylmenevät ja sähkön hinta on pilvissä.

Pohjola Vakuutus muistuttaa, että vaikka Ilmalämpöpumppu on hyvä lisä kodin sisälämpötilan hienosäätämiseen, se ei voi olla ainoa lämmönlähde.

”Vahinkojen välttämiseksi ilmalämpöpumppua ei tule käyttää kodin ainoana lämmönlähteenä talvikaudella, sillä ne voivat jäätyä helposti. Ilmalämpöpumput ovat herkkiä sääilmiöille, ja niiden suosion kasvu näkyy laiterikkojen määrässä”, Pohjola Vakuutuksen henkilöasiakkaiden omaisuusvakuutuksista vastaava Iiris Saranpää kertoo tiedotteessa.

LähiTapiolan korvauspäällikkö Jussi Korpelainen antoi aiemmin kesämökin omistajille ilmalämpöpumppuihin liittyvän varoituksen.

”Kun vapaa-ajan asuntojen varustelutasot paranevat ja niissä on ilmalämpöpumppuja, ajoittain tulee vastaan vahinkoja, joissa on jätetty talveksi vedet päälle ja ilmalämpöpumppu on ainoa lämmönlähde”, Korpelainen kertoi viime vuonna Talouselämälle .

”Meilläkin on suojeluohjeissa todettu, että se ei saa olla ainoa lämmön lähde. Tässä on ilmeinen riskin paikka, jota ei tule aina ajatelleeksi.”

Kun tulee tarpeeksi kylmä, ilmalämpöpumppu ei pysty tuottamaan tarpeeksi lämpöä, minkä seurauksena putket jäätyvät, rikkoutuvat ja alkavat vuotaa viimeistään sulaessaan.

Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeissa kerrotaan, ettei ilmalämpöpumppu voi olla ainoa lämmönlähde. Suojeluohjeiden on määrä auttaa välttämään vahinkoja.

”Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja häneen rinnastettavan henkilön on noudatettava suojeluohjeita. Jos suojeluohjeen noudattaminen laiminlyödään ja kyseisellä laiminlyönnillä on vaikutusta vahingon syntymiseen, voi suojeluohjeen noudattamatta jättäminen johtaa vakuutuskorvauksen alentamiseen tai ääritilanteessa jopa sen epäämiseen”, kerrotaan Finanssialan verkkosivuilla.