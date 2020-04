Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan on syytä pohtia, tulisiko Huoltovarmuuskeskuksella (HVK) olla omaa suojavarustetuotantoa.

Kysymyksen nosti kyselytunnilla esiin perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Suomi on ollut riippuvainen ulkomaisesta suojavarustetuotannosta. Esimerkiksi kasvomaskeja tuotetaan paljon erityisesti Kiinassa.

Halla-aho huomautti, että yksityisiä toimijoita ei voi velvoittaa ylläpitämään suojaintuotantoa, ja kysyi, pitäisikö valtiolla itsellään olla esimerkiksi HVK:n puitteissa rajallinen tuotantokapasiteetti suojavarusteiden osalta.

Marin korosti vastauksessaan, että koronakriisistä on otettava opiksi ja korjata myöhemmin lainsäädäntöä sekä parantaa varautumista tulevien kriisien osalta. Hän myönsi, että tietenkään täydellisesti ei koskaan voida varautua, mutta aina on pyrittävä parempaan.

Marinin mielestä tulisi harkita, pitäisikö HVK:lla esimerkiksi olla linjastoja ja kapasiteettia suojavarusteiden valmistamiseen.

”Tämä on varmasti yksi niistä asioista, joka on syytä tarkkaan harkita”, Marin sanoi.

Marin huomautti, että nyt on nähty, kuinka haavoittuvia tuotantoketjut voivat olla. Siksi on Marinin mukaan tärkeää, että kriisin sattuessa on mahdollista kotimaisin voimin käynnistää tuotantoa hyvinkin nopeasti. Tämän eteen työ- ja elinkeinoministeriö on Marinin mukaan nyt tehnyt kovasti töitä.