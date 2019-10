Pääministeri Antti Rinne arvostelee Matti Mörttisen ja Lauri Nurmen kirjoittamassa uutuuskirjassa Antti Rinne – Koko tarina (Into, 2019) kovin sanoin Halla-ahon mielipiteitä. Rinteen mukaan Suomi tarvitsee ulkomailta tulevia työntekijöitä.

”Jussi Halla-ahoa ei kannata aliarvioida. Hän on älykäs ja taitava tyyppi, mutta mielipiteiltään sairas”, Rinne totesi ohjeistaessaan vajaa vuosi sitten puoluetovereitaan viime kevään eduskuntavaalikamppailua varten.

Yhteistyöhön ”Halla-ahon ympärillä olevan porukan” kanssa hän suhtautuu vastahakoisesti.

”Jos turvapaikanhakija täyttää kriteerit, hänelle taataan yhteiskunnassa täyden ihmisoikeudet ja oikeus kouluttautua. Samaan aikaan Halla-ahon ympärillä oleva porukka vaati rajoja kiinni ja sitä, että Suomen pitää sulkeutua. He ajattelevat, että jos olet erinäköinen tai et osaa suomea puhua kuin murtaen, niin pois vain. Miten sosialidemokraatit ja tämä porukka olisivat yhdistettävissä samaan hallitukseen? Eivät mitenkään”, Rinne sanoo kirjassa.

Uusi Suomi kysyi tänään Mörttisen ja Nurmen kirjan julkistustilaisuudessa Akateemisessa kirjakaupassa Helsingissä, että koskeeko tämä myös jatkoa. Rinne ei vastannut suoraan tuleviin hallitusyhteistyön mahdollisuuksiin gallup-kärjessä paistattelevan oppositiopuolueen kanssa, mutta oli varsin torjuva.

Hänen mukaansa yhteistyö ei ole mahdollista, jos ”ihmisarvoa ei kunnioiteta”.

”Perussuomalaisten äänestäjistä, kannattajista, iso osa on ihan tavallisia suomalaisia perheellisiä ihmisiä, ammattikoulun suorittaneita, lukion suorittaneita, korkeakoulutettuja ihmisiä, jotka ovat huolissaan oman lähiympäristönsä, oman elämänsä ja omien läheistensä kehitysedellytyksistä Suomessa. Sanon näin, että tämän joukon kanssa ilman muuta olemme valmiita tekemään yhteistyötä, mutta lähtökohtaisesti sellainen yhteistyö, jossa ihmisarvoa ei kunnioiteta, jossa ihmisarvo ei ole jakamaton riippumatta siitä, minkä näköinen on, minkälainen etninen tausta on, sellaisessa yhteistyössä sosialidemokraattinen puolue ei voi olla”, pääministeri vastasi Uudelle Suomelle.

Kirjassa Rinne kertoo myös, kuinka Suomen sdp on pitänyt kiinni arvopohjastaan ja on toisaalta ollut politiikassaan hieman eri linjoilla kuin sen pohjoismaiset sisarpuolueet.

”En ole itsekään hirveän ylpeä siitä, mitä kaikissa tilanteissa olemme tehneet, mutta emme ole halunneet tehdä samanlaista liikettä kuin Tanskan sosialidemokraatit, jotka kääntyivät maahamuuttovastaisiksi. Ruotsissa (sosialidemokraattinen pääministeri) Löfven joutui tekemään aika radikaalit muutokset maahanmuuttopolitiikkaan”, Suomen pääministeri pohtii.