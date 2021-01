Pappi, teologian tohtori ja tietokirjailija Kari Kuula Pahoittelee kolumninsa ”väärille tulkinnoille altista retoriikkaa”.

Kuula kirjoitti Kirkko ja kaupunki -lehteen kolumnin, joka sai Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n takajaloilleen. MTK lupasi oikeustoimia, vaikka Kirkko ja kaupunki pyysi anteeksi ja poisti kolumnin sivuiltaan.

Kolumnissaan Kuula arvosteli arvosteli kärjekkäästi ”eläinten massakäyttöä”. Kuulan mukaan eläinten teollinen käyttö muistuttaa ”saatanan tuhotekoja”. Hän kutsui lihan teollista tehotuotantoa ”saatanalliseksi julmuudeksi” sekä puhui ”keskitysleireissään kärsivistä eläinparoista”.

”Melkoinen haloo nousi kolumnista, jossa annoin äänen niille, jotka eivät osaa puhua. Sitäkin teologiassa joskus tehdään. Korjataan nyt jokunen jupsakan herättämä väärinymmärrys”, Kuula kirjoittaa nyt Facebookissa.

”Ymmärrän hyvin suomalaisten maatalousyrittäjien harmin ja ahdistuksen. Teksti saatettiin lukea piikkinä heihin päin. Se ei ollut tarkoitus. Näkökulma oli globaali. Kyselin kuluttajien vastuun perään. Me kuluttajat päätetään valinnoillamme eläinten kohtalosta.”

”Ei ole kehotettu pyytämään anteeksi”

Kohua aiheutti myös se, että lehti poisti kolumnin sivuiltaan. Tämä herätti kysymyksiä painostuksesta. Kuulan mukaan asiaa on sovussa käsitelty päätoimittajan kanssa.

”Ehkä jutun räväkkä retoriikka oli liikaa, mutta oli siinä työtapaturmaakin. Sattuu sitä muillekin kun mulle.”

”En ole saanut ylemmän tahon ’neuvontaa’ millään tavalla. Ei ole kehotettu pyytämään anteeksi, eikä muuta sellaista. Eikä minua sellaiseen voisi käskeäkään. Tunnen sen verran teologiaa, olen aikuinen enkä pelästy vähästä. Itse olen päättänyt pahoitella jutun väärille tulkinnoille altista retoriikkaa.”

Useat piispat asettuivat puolustamaan maataloustuottajia jupakassa. Kuulan mielestä piispojen ”irtisanoutumista” ei tule ylitulkita.

”Kyllä he tajuavat jutun suuren kuvan päteväksi, eivätkä sitä olekaan kritisoineet. Mutta toisaalta he haluavat ilmaista tukensa mielensä pahoittaneille mt-yrittäjille. Sekin on heidän tehtävänsä. Vaikeassa välikädessä ovat”, Kuula toteaa ja puolustaa piispoja.

”En koe tulleeni mitenkään dissatuksi piispojen taholta. Työnjako vaan menee kirkossa niin, että minun kaltaiseni pienet nimet tuovat uusia ajatuksia keskusteluun ja piispat seuraavat neutraalisti sivusta. Sitten kun uusi saa riittävän suuren enemmistön, hekin tulevat varovasti perässä. Piispan rooli vain on sellainen. He ovat kaikkien tuki ja ystävä. Toivon ettei heitä haukuttais munattomiksi sen takia.”

MTK:n uhkaukset oikeustoimista ja kantelusta tuomiokapituliin Kuula kuittaa esityksenä omille.

”Eiköhän päätarkoitus ole osoittaa omille joukoille, että hereillä ollaan. Näin noudatetaan presidentti Koiviston viisasta neuvoa: jotain tarttis tehdä. Ja jos ei keksi mitään kunnollista, niin ainakin homma täytyy saada näyttämään siltä, että toimessa ollaan.”

Kuula kertoo saaneensa kriittistä palautetta etenkin maatalousyrittäjiltä, mutta ei mitään luokatonta, vaan lähes aina ”herrasmiestyyliin”. Myös kannustavaa palautetta on tullut.

”Sydänkiitos tosi tosi monille kannustusviestin lähettäneille. Jutussa on kuultu kaivattu kirkon ääni tärkeästä aiheesta. En ole tässä mikään pioneeri, sillä muutkin ovat tästä teemasta kirjoittaneet. Nyt vaan mun blogi sattui osumaan sopivaan miinaan ja kaboom!”