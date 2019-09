Valtiovarainministeriön ylin virkamies Martti Hetemäki arvioi, että Antti Rinteen (sd) hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamiselle on olemassa kaikki edellytykset.

Budjettiriihen jälkeen kriittiset puheet hallituksen työllisyystavoitteesta ovat koventuneet. Monet ovat epäilleet mahdollisuuksia yltää 75 prosentin työllisyysasteeseen vaalikauden aikana. Se tarkoittaisi 60 000 lisätyöllistä Suomeen. Epäilyksiä on kuultu aina hallitusneuvotteluista lähtien etenkin suhdanteista huolestuneiden ekonomistien suusta.

Tarkkana valtion rahakirstun vartijana tunnettu Hetemäki nosti esiin kaksi tärkeää asiaa budjettiriihen tiedotustilaisuudessa tiistai-iltana: Suomen tuottavuuskehityksen ja työllisyyden. Hän esitteli tuottavuuslukuja vuosilta 1975–2018.

”Se, mikä tässä pistää silmään, on se, että viimeisen 10 vuoden aikana ei ole ollut tuottavuuden kasvua. Tämä on hyvin poikkeuksellinen vaihe Suomen historiassa ja tässä nyt on eräs syy siihen, minkä takia niitä investointeja tarvitaan”, Hetemäki sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hetemäen mukaan tuottavuus on saatava uuteen kasvuun, sillä ilman sitä ei ole bruttokansantuotetta, eikä riittävästi verotuloja ylläpitämään julkisen sektorin tarjoamia palveluita.

”Siihen ei riittäisi rahaa.”

Työllisyydestä Hetemäki nosti esiin huomion, josta ovat aiemmin puhuneet esimerkiksi monet ekonomistit. Työllisyyden kasvu on pysähtynyt Suomessa kuluvan vuoden alkupuoliskolla.

Hetemäki totesi tiedotustilaisuudessa, että hallituksen tavoite on 75 prosentin työllisyysaste.

”Kaikki edellytykset tämän tavoitteen toteutumiselle on olemassa sen takia, että meillä on avoimia työpaikkoja ennätysmäärä. Niitä on kaksi kertaa enemmän kuin mitä oli vuonna 2010.”

Hetemäki huomauttaa, että siitä huolimatta työttömyys on pysynyt Suomessa korkeana. Lisäksi työttömyysjaksot ovat pidempiä kuin vuonna 2010.

Erityisen suuri ero on 50 vuotta täyttäneiden suomalaisten joukossa. Vielä vuonna 2010 joukon työttömyysjaksot olivat noin vuoden mittaisia, kun ne nykyään kestävät 1,5 vuotta. Näin on siitä huolimatta, että työpaikkoja on paljon enemmän.

”Tässä on nyt sitä potentiaalia kyllä parantaa”, Hetemäki sanoi ja viittasi Rinteen hallituksen esittelemiin työllisyyskeinoihin.

”Erittäin tärkeä asia on näiden ikääntyneiden työllisyyden parantaminen.”

Hetemäen mukaan 55–64-vuotiaiden työllisyysaste on Ruotsissa 12,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomessa. Henkilöinä se tarkoittaa 91 000 työllistä.

”Eli jos päästäisiin Ruotsin työllisyysasteen tasolle näiden 55–64-vuotiaiden kohdalla, niin me enemmän kuin saavuttaisimme hallitusohjelman tavoitteen.”

Julkisen talouden kannalta tuon joukon saaminen töihin merkitsisi Hetemäen mukaan noin 2,5 miljardin euron pysyvää parannusta tasapainoon.

”Ei siinä kaikki”, Hetemäki huomautti.

Lisäksi nämä henkilöt olisivat töissä, joten heidän tulonsa olisivat paremmat ja he olisivat työterveyshuollon piirissä. Hetemäen mukaan on olemassa tutkimusnäyttöä siitä, että tällöin riski sairastua muistisairauteen olisi pienempi.

”Voisi sanoa näin, että tässä taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys lyövät kättä.”

Rinteen hallituksen ensimmäinen budjettiriihi oli Hetemäen viimeinen, sillä hän ei hae jatkokautta, joka alkaa maaliskuun alussa ensi vuonna. Hetemäki on korostanut julkisuudessa, että että hänen päätöksensä ei liity nykyisen hallituksen politiikkaan.

Hetemäki on toiminut valtiosihteerinä vuodesta 2013. Virallisesti tehtävän nimike on valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Häntä on pidetty Suomen vaikutusvaltaisimpana virkamiehenä, ja hän on merkittävän kokoomusvaikuttajan Päiviö Hetemäen poika.