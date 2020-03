Koronavirus iskee rajusti myös Pohjoismaiden matkailu- ja ravintola-alaan. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo, että Suomessa yritykset ovat jo nyt lomauttamassa työntekijöitään. Järjestö saa yrittäjäjäsenilta satamäärin tiedusteluja lomautuksista.

”Tilanne on erittäin vakava. Olemme pikkaisen Tanskaa ja Ruotsia jäljessä tartunnoissa”, Lappi sanoo.

”Lomautukset tulevat olemaan laajoja ja niiden kesto riippuu tämän tilanteen kehityksestä. Mutta irtisanomiskyselyitä tulee vähän. Kyllä yritykset yrittävät pitää henkilökunnasta kiinni. Pitkällä aikavälillä meillä on kuitenkin työntekijäpula ja siksi yrityksillä ei ole halua luopua hyvästä henkilökunnasta.”

Tanskassa joka neljäs hotelli- ja ravintoalan yritys on irtisanonut tai kaavailee irtisanomisia koronaepidemian vuoksi. Tieto ilmenee alan edunvalvontajärjestö Horestan kyselystä, joka tehtiin ennen kuin Tanskan hallitus keksiviikkona ilmoitti uusista laajamittaisista rajoituksista, kertoo tanskalaislehti Finans.

Lisäksi 37 prosenttia yrityksistä katsoi joutuvansa harkitsemaan irtisanomisia, mikäli tilanne ei muutu tulevina kuukausina. Koko alan liikevaihdon uskotaan laskevan 3–5 miljardia Tanskan kruunua eli noin 400–670 miljoonaa euroa. Summa vastaa noin 4,5–7,5 prosenttia alan viime vuoden liikevaihdosta.

Kyselyn jälkeen tilanne on heikentynyt selvästi tanskalaisravintoloiden kannalta. Hallitus päätti keskiviikkona, että esimerkiksi ravintolat ja muut tilat, joihin mahtuu yli sata ihmistä, on pidettävä suljettuna ensi viikosta alkaen.

”Kysyntä laskee jyrkästi koko ajan”

Sanna Marinin (sd) hallitus päätti torstaina, että se suosittaa kaikkien yli 500 hengen tilaisuuksien perumista. Lappi arvioi, että se näkyy heti kongressihotelleissa ja -tiloissa.

”Sitten se heijastuu suoraan ravintoloihin, kauppaan, takseihin ja muihin.”

Ja vaikka 500 hengen raja on sinänsä korkea, se voi vaikuttaa myös pienempiin tilaisuuksiin kuten jo keskisuurten yritysten tilaisuuksiin tai esimerkiksi syntymäpäiväjuhlien viettoon.

”Uskon, että sieltäkin tulee peruutuksia. Kysyntä laskee koko ajan jyrkästi.”

Matkailu- ja ravintola-alan kannalta pelkkä hallituksen suositus olisi hankala, koska esimerkiksi tapahtumatarjoajan ja asiakkaan olisi keskenään neuvoteltava, miten suositusta sovelletaan. Siksi Lappi pitää tärkeänä, että aluehallintovirastot avit ovat antaneet määräyksiä tapahtumien rajoittamisesta.

”Suositukset ovat meille todella hankalia peruutusehtojen kannalta. Kun viranomainen antaa määräyksen, niin silloin on selvä ylivoimainen este ja mennään ylivoimaista estettä koskevien kohtien mukaisesti.”

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi. Kuva: OUTI JÄRVINEN

Scandicilla jätti-irtisanomiset Ruotsissa – Ei lomautusjärjestelmää

Ruotsissa elinkeinoelämä ja työntekijäkeskusjärjestöt ovat haikailleet lomauttamisjärjestelmän perään.

Suomen kaltainen lomautusjärjestelmä lensi Ruotsissa romukoppaan 1990-luvun laman aikana, mutta finanssikriisin jälkeen Ruotsiin on valmisteltu erillistä työajan lyhennysjärjestelmää. Sitä on pidetty kuitenkin kankeana ja sen uudistaminen on ollut vireillä jo vuosia. Vasta koronavirusepidemia on laittanut Stefan Löfvenin (sd) hallitukseen vauhtia ja esitys on luvattu tuoda pikimmiten eduskuntaan.

Hotelliketju Scandicin kannalta lakiuudistus voi silti tulla liian myöhään. Yhtiö ilmoitti, että jopa 2000 yhtiön työntekijää Ruotsissa on vaarassa menettää työpaikkansa. Määrä vastaa yhtiön mukaan noin puolta sen vakituisista työntekijöistä Ruotsissa.

”Meillähän on se hyvä tilanne, että meillä Suomessa on lomautusmenettely ja meidän työmarkkinaosastollemme juristeille tulee 100–150 kyselyä lomautuksista joka päivä.”

Clarion-hotelleista ja Suomessa myös hotelli Kämpin omistajana tunnettu Nordic Choice Hotels varoittaa irtisanomisista. Konsernijohtaja Torgeir Silseth kertoo Aftonbladetille, että johtotasolla tehdystä päätöksestä on informoitu sisäisesti niin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa kuin Norjassakin. Tarkoista lukumääristä konserni ei vielä kerro.

Tarkkaa lukumääräarviota lomautettavista Lappi ja MaRa eivät ole tehneet, mutta Lappi haarukoi luvun nousevan kymmeniin tuhansiin.

”Mutta jos ajatellaan, että meillä on jäsenyrityksissä noin 70 000 työntekijää, joista 10 prosenttia voi olla vuokratyövoimaa, niin kyllä sanoisin, että lomautuksien piirissä on useita kymmeniä tuhansia. Harva yritys pärjää tässä tilanteessa lomauttamatta. Kaikki isot yritykset lomauttavat.”

”Se on ihan selvä tilanne, kun tilanne ei näytä nyt oikein mistään päin hyvältä. Esimerkiksi kun nyt suositellaan, että tehtäisiin etätöitä – mikä on tietenkin järkevää – mutta se tarkoittaa henkilöstöravintoloiden kannalta sitä, että ei siellä ole ruokailijoita. Ulkomaanmatkailu on aika lailla pysähtynyt ja ulkomaalaisten vieraiden osuus yöpymisistä on 35 prosenttia. Liikematkailun osuus on pääkaupunkiseudulla noin 50 prosenttia ja se on pysähtynyt.”

MaRa vetoaa valtioon ja vuokranantajiin

Ravintola- ja matkailualalla suuri jännityksenaihe on nyt, miten kotimaanmatkailu ja ravintoloissa käyminen reagoivat koronatilanteeseen.

”Törmätäänkö kokonaan seinään vai onko edes jonkin verran asiakkaita?”

Lappi pitää nykytilannetta niin poikkeuksellisena, että MaRa vetoaa alana nyt suoraan valtioon.

”Tarvitsisimme nyt siltalainoja, takauksia ja vero- ja muiden maksujen lykkäystä. Lisäksi vastaantuloa tarvitaan koko ketjusta aina vuokranantajiltakin. Ei voi olla niin, että meillä ei ole asiakkaita ja vuokrat peritään täysimääräisinä. Nyt tarvitaan toimia, jotta terveitä yrityksiä ei menisi kriisin aikana nurin, vaikka konkurssit tulevat joka tapauksessa lisääntymään.”

Näkyykö tällä hetkellä minkään tunnelin päässä mitään valoa?

”No tällä hetkellä eletään ihan suoraan päivästä toiseen. Tilanne on eskaloitunut niin täysin. Tunnelin päässä on valoa heti kun tämä virus on nujerrettu. Sitä ennen ei ole mitään valoa meidän toimialallamme.”

