Suomen uusi hallitus ei ole kyseenalaisine EKP-kirjauksineen yksin. Myös Italiasta, Portugalista ja Espanjasta on kuulunut yhä kovenevia soraääniä.

Pisimmälle meni Italian varapääministeri Matteo Salvini, joka vihjasi viime viikolla EKP:n pääjohtajan Christine Lagarden erottamisesta. Salvini ilmoitti lisäksi haluavansa keskustella rahapolitiikan suunnasta EKP:n johtokunnan italialaisjäsenen Fabio Panettan kanssa.

Ajoitus on erittäin kyseenalainen, sillä vain muutama tunti Salvinin ulostulon jälkeen Italian hallitus ilmoitti esittävänsä Panettaa Italian keskuspankin seuraavaksi pääjohtajaksi ja EKP:n neuvoston jäseneksi.

Portugalin pääministeri Antonio Costa puolestaan sanoi EU-huippukokouksen yhteydessä toivovansa syyskuun alusta rahapolitiikkaa, joka ”sopii paremmin” talouden fundamentteihin. Hän toki lisäsi perään, että EKP tekee päätöksensä itsenäisesti.

Espanjan valtiovarainministeri Nadia Calvino vaikuttaa edellisiin verrattuna jo varsin maltilliselta sanoessaan, ettei korkoja tulisi enää nostaa, koska inflaatio maassa on jo alle EKP:n tavoitteen. Calvino sanoo myös ymmärtävänsä, että EKP katsoo euroaluetta kokonaisuutena.

”Nokittelun laskusta voi tulla poikkeuksellisen kova.”

Jokin näyttää muuttuneen EKP-keskustelussa perustavanlaatuisella tavalla. Kyse on EKP:n tekemästä täydellisestä täyskäännöksestä, jonka se on vienyt läpi kaikessa hiljaisuudessa ja johon poliitikot ovat nyt heränneet.

Asian nosti ensimmäisenä esiin varainhoitojätti BlackRockin päästrategi Wei Li, joka huomautti torstaina, että EKP ei enää riennä pelastamaan velkaantuvia valtioita, vaikka euroalue on painumassa taantumaan.

EKP aikoo päinvastoin jatkaa korkojen nostamista hyvin kylmäpäisesti. Pääjohtaja Christine Lagarde vakuutti keskuspankkiseminaarissa Portugalin Sintrassa viime viikolla suunnan olevan selvä: minkäänlaista korkokäännettä ei ole edes näköpiirissä.

Li muistuttaa, että aikaisemmin EKP on rientänyt apuun rahapolitiikan ruuvia löysäämällä heti, kun taloudessa on havaittu hidastumisen merkkejä. Nyt kaikki on toisin, ja siksi poliitikot ovat takajaloillaan.

Lagarde tiivisti tilanteen Sintrassa suvereeniin tyyliin: keskuspankkiirien täytyy tehdä työnsä ja fiskaalipolitiikan päättäjien omansa.

Nokittelun laskusta voi tulla poikkeuksellisen kova. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääekonomisti Gita Gopinath tiivistää asian tylysti: EKP joutuu valitsemaan uuden finanssikriisin ja korkojen nostojen välillä. Christine Lagarde on tehnyt selväksi, mikä EKP:n valinta on.

Kirjoittaja on kirjeenvaihtaja Udinessa.

