Hallitus valmistelee kehysriiheen mennessä ilmastorahaston Valtion kehitysyhtiö Vaken pohjalle. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan kyseessä on ”merkittävä kokonaisuus” ja Vakesta kohdennetaan satoja miljoonia ilmastotoimiin.

Valtiovarainiministeri Katri Kulmunin (kesk) mukaan teollisuuden sähkövero alennetaan eurooppalaiseen minimiin asteittain alkaen ensi vuodesta ja samalla poistuu ”yksi suurimmista yritystuista”, sähköveron leikkuri.

Energiaveron palautusjärjestelmä poistetaan siis asteittain ensi vuodesta alkaen ja lämmityspolttoaineiden verotukseen tehdään muutoksia.

Ilmastorahasto valmistellaan kehysriiheen mennessä ja Marinin mukaan Vaken tuottoja käytetään ilmastotoimien edistämiseen. Vakessa on yli kahden miljardin euron omaisuus. Hänen mukaansa puhutaan sadoista miljoonista euroista tällä vaalikaudella.

LUE LISÄÄ:

Hallitus ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat kokoontuneet kaksipäiväiseen ilmastokokoukseen Helsingin Vuosaaressa. Kokouksessa nimeltä ”Oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan” keskustellaan ilmastopolitiikan toimenpiteistä, toimien aikataulutuksesta ja oikeudenmukaisesta siirtymästä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Hallitus julkisti tiekartan, jonka avulla kunnianhimoisiin tavoitteisiin tähdätään. Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sekä opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puhuivat ”päästö- ja päätöskuilusta”, joka hallituksen on nyt kurottava.

Ilmastokokoukseen osallistuu eturivin asiantuntijoita Tilaisuuteen on kutsuttu 16 hallituspuolueiden ulkopuolista asiantuntijaa: Markku Ollikainen (Suomen ilmastopaneeli/Helsingin yliopisto), Juhani Damski (Ilmatieteen laitos), Ari Alatossava (Iin kunta), Jaakko Eskola (Wärtsilä), Antti Arasto (VTT), Otso Manninen (Suomen Pankki), Jyri Seppälä (SYKE), Heikki Liimatainen (Tampereen teknillinen yliopisto), Antti Vasara (VTT), Mari Pantsar (Sitra), Marja Järvelä (Jyväskylän Yliopisto), Tuula Packalen (LUKE), Kristiina Regina (LUKE), Saara Tamminen (Sitra), Oras Tynkkynen (Sitra), Lassi Linnanen (LUT).

Tiekartta määrittelee ilmastotoimien valmistelun aikataulun ja tavoitteet sekä linjaa uusista hiilineutraaliutta tukevista toimista. Ohisalo muistutti, että tiekartta ei ole vielä ”mikään ratkaisu tämän ison haasteen edessä” ja nyt on päästy vasta ”varovaiseen alkuun” työssä, joka on tehtävä. Myös tulevien hallitusten on tehtävä Ohisalon mukaan paljon.

Hallituksen tavoitteen mukaan Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja Suomesta tulee ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista.

Nämä luvut hallitus kertoi

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat tällä hetkellä Marinin mukaan 56 miljoonaa tonnia. Hallitus tavoittelee ilmastotyöllään 17–24,6 miljoonan tonnin päästövähennyksiä jo käynnissä olevien 16 miljoonan tonnin päästövähennysten lisäksi. Ilmastopaneelin arvion mukaan päästöjä on vähennettävä noin 35 miljoonaa hiilidioksiditonnia, jotta hallituksen tavoitteeseen voidaan yltää.

Lisäksi hallitus tavoittelee Marinin mukaan hiilinielujen vahvistumista kolmella miljoonalla tonnilla. Hallituksen tavoitteena on, että Suomen nettonielu kasvaa. Marinin mukaan nielulaskentaan liittyy haasteita ja arviot heilahtelevat melko voimakkaasti, joten on tärkeämpää keskittyä päästövähennystoimiin.

Pääministeri Marin painotti, että hallitus on hallitusohjelmassa sitoutunut siihen, että kauden puolivälissä tarkastellaan toimia ja katsotaan, onko vielä kurottavaa, jotta tavoitteeseen päästään.

Hallitus on päättänyt arvion päästövähennystavoitteista eri sektoreille, jotta hiilineutraaliuteen tarvittavat päästövähennykset saadaan kokoon. Toimialakohtaisilla hiilineutraalisuussuunnitelmilla pyritään 6–8 miljoonan tonnin päästövähennyksiin.

Opetusministeri Anderssonin mukaan hallitus perustaa turvetyöryhmän, joka aloittaa työnsä maaliskuussa. Sen tehtävänä on pohtia, miten turpeen käyttö suuntautuu hallitulla tavalla polton sijasta esimerkiksi korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin. Hänen mukaansa energiaverouudistuksesta tehdään ensimmäiset linjaukset kehysriiheen ja turpeen verotukeen liittyvät kysymykset käydään läpi syksyn budjettiriiheen mennessä.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan kokouksessa keskitytään hallituksen yhteisiin ilmastohaasteisiin, kuten siihen, miten ilmastotoimien ja sitoumusten erotus saadaan kurottua sekä miten ilmastopolitiikka vaikuttaa Suomeen. Kokouksessa keskustellaan alueellisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävistä ilmastotoimista.

Ministereiden ja asiantuntijoiden alustusten jälkeen hallituspuolueiden edustajat työskentelevät maanantaina 12 työpajassa. Kokousta jatketaan tiistaina, jolloin kansanedustajille esitellään työllisyystoimien tilannekuva.