Euroopan keskuspankin EKP:n neuvoston jäsen, Hollannin keskuspankin pääjohtaja Klaas Knot sanoo uutistoimisto Bloombergin mukaan niiden, jotka odottavat ohjauskoron nousevan jo myöhemmin tänä vuonna olevan realisteja.

Knotin mukaan EKP:n neuvosto pohtii Ukrainan sodan vaikutuksia keskipitkän aikavälin inflaatioon loppukesällä ja päättävän silloin, onko koronnosto paikallaan.

Itävallan keskuspankin pääjohtaja, niin ikään EKP:n neuvostossa istuva Robert Holzmann kuvailee Bloombergille, että ohjauskoron nosto on niin selvä viesti rahapolitiikan muutoksesta, että kaikki ymmärtävät sen.

Nordea on yksi niistä, joka on varoittanut ohjauskoron nousun olevan mahdollinen jo heinäkuussa. Yleinen odotus markkinoilla on, että korko nousee viimeistään joulukuussa.

”Korkonäkymät ovat nyt poikkeuksellisen epävarmat, kuten inflaatio- ja talousnäkymätkin. Epävarmuuden keskellä kannattaa tutkia myös kaukaisilta vaikuttavia skenaarioita, koska niiden todennäköisyys on kasvanut. Korot voivat nousta paljonkin”, Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi blogissaan.

Hän muistuttaa, että päivätasolla eurokoroissa on nyt nähty suurimpia korkoheilahduksia vuosikausiin.

”Jos oletamme korkokehityksen noudattavan normaalijakaumaa, markkinahinnoittelun perusteella euribor-korot ovat kymmenen vuoden päästä alle kuudessa prosentissa 97,5 prosentin todennäköisyydellä. 90 prosentin todennäköisyydellä yläraja laskee 4,5 prosenttiin. Toisin sanoen näillä oletuksilla markkinahinnoittelun mukaan on 10 prosentin mahdollisuus, että korot voisivat olla kymmenen vuoden päästä yli 4,5 prosenttia ja 2,5 prosentin todennäköisyys, että korot voisivat olla yli 6 prosenttia”, von Gerich laskee blogissaan.

Hän sanoo, että kovin todennäköisiä erittäin korkeat korot eivät vielä ole, ja paljon pitää tapahtua eurotaloudessa, jotta korkeisiin korkotasoihin päästäisiin. Von Gerichillä on kuitenkin myös varoitus kerrottavanaan.

”Kuka olisi uskonut pari vuotta sitten, että euroalueen inflaatio kipuaisi kuuteen prosenttiin tai reilut kymmenen vuotta sitten, että eurokorot laskevat selvästi pakkaselle. Epävarmassa talousympäristössä kannattaa varautua myös sellaisiin skenaarioihin, jotka aiemmin tuntuivat hyvin epätodennäköisiltä”, hän toteaa.

LUE SEURAAVAKSI: