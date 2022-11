Sanna Marinin (sd) hallitus julkaisi torstaina päivitetyn lainsäädäntösuunnitelmansa loppukaudelle. Ministerityöryhmä karsi listalta useita esityksiä muun muassa valmistelun keskeneräisyyden ja eduskunnan työtaakan keventämiseksi – sekä hallituksen erimielisyyksien vuoksi.

Keskustan vastustama saamelaiskäräjälaki annettiin eduskunnalle, mutta kuopattujen lakihankkeiden joukossa on muun muassa hallituksen esitys laiksi tutkimus- ja kehitystoiminnan verovähennyksestä. Hallitus linjasi vielä keväällä kehysriihensä jälkeen, että ”T&K-verokannustin otetaan käyttöön osana T&K-rahoituksen kokonaisuutta alkaen vuodesta 2023”. Suomi pyrkii nostamaan tutkimus- ja kehitysmenojaan, ja 100 miljoonan verovähennys olisi ollut osa tätä.

Elinkeinoelämän puolella verokannustin oli toivotettu iloisesti tervetulleeksi.

Pääministeripuolue SDP:n johto kohdistaa syyttävät sormet keskustaan.

”Väärä ratkaisu sitoa parlamentaarisesti sovittu t&k-vähennys muihin veroesityksiin. Keskustan vaadittua veroesitysten kaatamista kuten [keskustan ministeri] Antti Kurvinen A-Studiossa kertoi, lapsi meni pesuveden mukana”, kirjoittaa SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen Twitterissä.

”Kun keskusta ilmoitti, että se ei hyväksy arvonnousuveroa eikä joitakin muita lakiesityksiä, mitä oli vielä antamatta, oli selvää että kaikki ne sovut, joiden osana nämä olivat olleet, avautuivat”, sanoi puolestaan SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin Ylelle.

”Niitä [lakiesityksiä], joista ei löydetty yksimielisyyttä, sopua, jätettiin antamatta.”

Julkisuudessa on ollut esillä erityisesti keskustan vastustus saamelaiskäräjälain uudistukselle, jota muut hallituspuolueet ajavat. Sen lisäksi keskusta on vastustanut arvonnousuveroa, jota vastustajat kutsuvat maastapoistumisveroksi.

Sen sijaan T&K-vähennys on kuulunut hankkeisiin, joita keskusta on kannattanut.

Matias Mäkynen kommentoi Twitterissä, että SDP kannattaa yhä esityksen antamista T&K-verovähennyksestä. Hänen mukaansa nyt syntynyt ratkaisu on ”takaisku parlamentaarisen sovun etenemiselle, mutta ei kuolinisku”.

”Ensi vuoden budjetissa on satojen miljoonien t&k-lisäys ja rahoituslaki on parhaillaan eduskunnassa. Esitys vähennyksestä on annettava niin pian kuin siitä löytyy sopu.”

Mäkynen kertoo, että hän harkitsee oppositiopuolue kokoomuksen edustajan Kai Mykkäsen tekemän lakialoitteen allekirjoittamista.

”Joka tapauksessa asiaa käsitellään ensi keskiviikkona parlamentaarisen työryhmän kokouksessa.”

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on puheenjohtajansa Kai Mykkäsen johdolla jättänyt lakialoitteen T&K-verovähennyksen käyttöönotosta. Mykkäsen tiedotteen mukaan lakialoitteen sisältö ”noudattelee hallituksen kuoppaamaa valtiovarainministeriön valmistelemaa esitysluonnosta”. Mykkäsen mukaan lakialoitteen tarkoituksena on pelastaa yleisesti kannatettu hanke, jonka hallitus kuoppasi.

“On todella harmillista, että hallitus on perunut loppuvaalikauden kaupankäynnissä näin yleisesti kannatetun hankkeen. TKI-panostusten lisäämisestä vallitsee laaja yhteisymmärrys eduskuntapuolueiden kesken”, Mykkänen sanoo.

Mykkäsen aloitteeseen on tiedotteen mukaan tehty vain pienehköjä muutoksia hallituksen esitysluonnokseen nähden.

Keskustan julkisissa puheenvuoroissa on torstaina oltu huomattavasti positiivisemmalla mielellä hallituksen suunnitelman rukkauksesta kuin esimerkiksi SDP:ssä.

”Tällä ratkaisulla hallitus nyt varmisti sen, että pystyy keskittymään kaikkein oleellisimpiin kysymyksiin. Tämä on arvokasta ja keskusta pitää tätä hyvänä”, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli sanoi Suomenmaan mukaan riitaisten esitysten hylkäämisestä.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko iloitsi ”hallituksen toimintakyvyn” säilymisestä, mutta myönsi, että tuotekehityksen verovähennyksen kaatuminen harmittaa.

”Siksi, että siihen liittyi parlamentaarinen sopu. Toivon, että tätä asiaa eduskunta omalta osaltaan pohtii”, Saarikko sanoo Helsingin Sanomien mukaan.

