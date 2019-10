Hallituskumppani keskustasta tyrmätään ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr) esitysluonnos sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteiden rakentamisesta. Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella.

LUE LISÄÄ LUONNOKSESTA:

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ari Torniainen (kesk) sekä keskustan talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi perustelevat tiedotteessaan, mikä keskustan mukaan on esityksessä pielessä. Kaksikon mukaan ”keskusta ei hyväksy” esitystä.

”Lausunnoilla olevaan esitykseen sisältyvät kustannusarviot on laskettu reippaasti alakanttiin, aikataulu on liian kireä ja velvoitetta on ylimitoitettu tuntuvasti. Esitys menee reippaasti sen yli mitä pohjana oleva EU-direktiivi vaatii. Ympäristöministeriön esittämät kansalliset lisävaatimukset olisivat kohtuuttomia niin kotitalouksien, yritysten kuin kuntakentänkin kannalta", keskustan kaksikko toteaa.

”Perinteisesti polttoaineen jakelupisteet ovat syntyneet Suomeen markkinaehtoisesti, ei pakkoa käyttäen. Kaava on yksinkertainen: se, joka käyttää, niin maksaa. Nyt uhkaa käydä niin, että kaikki maksavat, muttei juuri kukaan käytä”, Torniainen varoittaa.

Myös Lohi sanoo, että esityksen seurauksena rakennettaisiin latauspaikkoja sähköautoille, joita ei ole.

”Jokainen voi miettiä, onko kohtuullista syöstä yrityksiä taloudelliseen ahdinkoon pihalla käyttämättömänä seisovan lataustolpan takia”, Torniainen jyrähtää.

LUE MYÖS:

”Meillä on Suomessa tuhansia taloyhtiöitä, joilla on vaikeuksia toteuttaa edes välttämättömiä putkiremontteja. Näitä ei tule rasittaa kohtuuttomasti uusilla velvoitteilla. Samoin kunnissa tällaisiin investointeihin varattavat rahat ovat pois jo muutenkin tiukilla olevista peruspalveluista", Lohi sanoo.

Lakiluonnoksen mukaan kaikkiin uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli 4 pysäköintipaikkaa, täytyy tehdä jokaiselle paikalle sähköautojen latausvalmius vuodesta 2021 lähtien. Vaatimus koskisi myös asuinrakennusten pysäköintitaloja. Rakennuksen omistajan tulisi järjestää asukkaalle mahdollisuus latauspisteeseen, mikäli asukas hankkii käyttöönsä sähköauton.

Lakiluonnoksessa esitettävät säädökset toisivat Suomeen arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä 171 000 latauspistettä ja latausvalmiuden 621 000 pysäköintipaikkaan. Latausvalmius tarkoittaa pysäköintipaikan putkitusta tai kaapelointia niin, että siihen voidaan asentaa latauspiste myöhemmin.

LUE MYÖS: