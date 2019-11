Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd) jää sairauslomalle, tiedottaa valtioneuvosto. Sairausloma jatkuu 13. joulukuuta saakka.

Paatero on joutunut suuren kohun keskelle Posti-kriisin johdosta.

Pääministeri Antti Rinne (sd) pitää tiedotustilaisuuden, joka on parhaillaan käynnissä. Rinne kertoi juuri, että ministeri Paatero on jättänyt tänään eronpyyntönsä ja Rinne on hyväksynyt sen.

Rinteen mukaan Paatero on itse päättänyt esittää eronpyynnön. LUE LISÄÄ: