Jarno Limnéllin arvion mukaan liikekannallepano ja miehitettyjen ukrainalaisalueiden valekansanäänestykset ovat ajanpeluuta. ”Meneillään on perinteinen venäläinen maskirovka, eräänlainen hämäys- ja uuvutustaistelu”, hän kirjoittaa. ”Nyt ilmoitettu liikekannallepano johtaa todennäköisesti ainoastaan talveksi paikoilleen jämähtävään rintamalinjaan – jos edes siihen.”

Arvio. Jarno Limnéllin arvion mukaan liikekannallepano ja miehitettyjen ukrainalaisalueiden valekansanäänestykset ovat ajanpeluuta. ”Meneillään on perinteinen venäläinen maskirovka, eräänlainen hämäys- ja uuvutustaistelu”, hän kirjoittaa. ”Nyt ilmoitettu liikekannallepano johtaa todennäköisesti ainoastaan talveksi paikoilleen jämähtävään rintamalinjaan – jos edes siihen.”

Arvio. Jarno Limnéllin arvion mukaan liikekannallepano ja miehitettyjen ukrainalaisalueiden valekansanäänestykset ovat ajanpeluuta. ”Meneillään on perinteinen venäläinen maskirovka, eräänlainen hämäys- ja uuvutustaistelu”, hän kirjoittaa. ”Nyt ilmoitettu liikekannallepano johtaa todennäköisesti ainoastaan talveksi paikoilleen jämähtävään rintamalinjaan – jos edes siihen.”

Venäjällä on Ukrainan lisäksi suuria ongelmia myös muilla rajoillaan – ja nyt lisäksi rajojensa sisäpuolella. Kyberturvallisuuden työelämäprofessori, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll arvioi tilanteen jo niin poikkeukselliseksi, että edessä voi olla suurin muutos modernin Venäjän historiassa.

”Neuvostoliiton hajoaminen on saapumassa päätökseensä, ja sen vaikutukset tulevat näkymään useammalla mantereella. Venäjän kumppanit maailman kaikilla laidoilla ovat Putinin heikon sotamenestyksen myötä käyneet nopeasti vähiin samalla, kun sen rajojen sisällä on varsinkin syksyn myötä alkanut melkoinen kuohunta”, Limnéll kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”Itänaapurissa on meneillään lumipalloefekti, ja vauhti vain kiihtyy. Suomen pitää varautua jopa modernin Venäjän suurimpaan muutokseen: se saattaa todella romahtaa.”

Hän viittaa kansan yleiseen tyytymättömyyteen, joka on noussut pintaan liikekannallepanon myötä. Erityisesti viime päivinä ovat olleet esillä protestit ja levottomuudet Venäjän syrjäseuduilla, joiden asukkaita on erityisen suuria määriä sekä Ukrainassa kaatuneiden että nyt palvelukseen kutsuttavien sotilaiden joukossa.

”Venäjä käyttää Ukrainan sotaa hyväksi omien kansalaistensa etniseen puhdistukseen. Esimerkiksi Itä-Siperiasta, kaukana Moskovasta, on rekrytoitu väestöön nähden suhteeton määrä vähemmistöön kuuluvia burjaatteja ja jakuutteja”, Limnéll kirjoittaa.

”Tällä hetkellä juuri Dagestan antaa kasvot Venäjän federaation sisäiselle kipuilulle. Dagestan kertoo olevansa oma valtionsa, suvereeni ja itsenäinen, ja videot kansan kerääntymisestä kaduille leviävät niin Venäjällä kuin maailmallakin. Kaspianmeren rannikolla nyt nähtävien mielenilmauksien voi olettaa laajenevan muuallekin Venäjällä.”

LUE MYÖS:

Limnéll tuo yhtenä mittarina esiin värväystoimistoihin kohdistuvan sabotaasin.

”Helmikuussa alkaneen täysimittaisen hyökkäyssodan ensimmäisen puolen vuoden aikana ’komissariaatteja’, venäläisiä alue- ja värväystoimistoja, sytytettiin tuleen noin 20 kappaletta. Kuluneen puolen viikon aikana, eli liikekannallepanon julistamisen jälkeen, noin 20 komissariaattia lisää on sytytetty tuleen. Tuhopoltot ja mielenosoitukset Venäjällä ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti.”

Juttu jatkuu kuvan alla.

Liikekannallepanon vastaisia protesteja Pietarissa. Kuva: epa10203929

Venäjän kumppanit ovat kaikonneet sen ympäriltä, ja muun muassa Kazakstan Venäjän etelärajalla on Intian, Turkin ja Serbian tavoin ilmoittanut, ettei se tule tunnustamaan Itä-Ukrainasta valloitettuja alueita osaksi Venäjää, Limnéll huomauttaa.

”Kaiken lisäksi miehistötappioista Ukrainassa kärsivä Venäjä on joutunut vetämään joukkojaan suuressa mittakaavassa marginaalisilta alueilta, kuten esimerkiksi pinta-alaltaan kolmen Enontekiön kokoisesta Armeniasta.”

”Putinin korttitalon romahduksen” välittömiin vaikutuksiin on varauduttava hyvissä ajoin, oppositiopuolue kokoomuksen riveissä vaikuttava Limnéll viestii Suomen päättäjille.

”Jos Venäjän luhistumisella on vaikutuksia jopa toiselle puolelle maapalloa, on sillä varmuudella vaikutuksia myös meille”, hän kirjoittaa.

”Kaikkiin skenaarioihin tulee varautua ajoissa ja ennakoiden. Asioihin reagoiminen ei enää riitä, jos Venäjä ajautuu totaaliseen kaaokseen. Sekä toiminnallinen että poliittinen valmius on syytä varmistaa viimeistään nyt.”

Rajakysymyksessä Suomen olisi tullut olla aloitteellisempi, kokoomuslainen katsoo.

”Mallia voi ottaa esimerkiksi Virosta, joka ensimmäisenä muiden Baltian maiden sekä Puolan tavoin sulki rajansa venäläisiltä. Vaikka raja onkin suljettu, Viron ja Venäjän välillä turvapaikkamenettely toimii kuten ennenkin: kaikkien kansainvälisten sopimusten mukaisesti, mutta ei yhtään enempää.”

”Maassa pysyvästi oleskeleville venäläisille Viro on viestinyt selkeästi: maasta saa lähteä sotimaan Venäjän riveissä, mutta samalla menettää oleskelulupansa. Toisaalta Viro on myös viestinyt, että maahan jääviä Venäjän kansalaisia koskee samat institutionaaliset oikeudet suojeluun kuin kaikkiin muihinkin Virossa oleskeleviin, eikä Venäjällä ole Virossa toimivaltaa. Tämä viestintä on ollut johdonmukaista ja jatkuvaa, niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.”