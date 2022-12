Keskustan eduskuntaryhmässä sekä hallinto- ja lakivaliokuntaryhmissä on valmisteltu toimenpide-ehdotuksia jengi- ja nuorisorikollisuuden torjumiseksi. Keskustan mukaan Suomen on otettava jengiytymisen varhaiset signaalit vakavasti.

”Kehityksellä on osaltaan yhteys maahanmuuttopolitiikkaan ja ennen muuta kotouttamiseen. Siinä on osin epäonnistuttu. Tilanteen hallintaan saaminen vaatii sekä kovia että pehmeitä keinoja. Ennen kaikkea se vaatii toimivia keinoja. Tarvitaan kunnon rangaistuksia, mutta myös parempia palveluja sekä yhteistyötä kodin, koulun, sosiaalitoimen ja poliisin kesken”, keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jouni Ovaska kommentoi tiedotteessa.

Keskusta on julkaissut kymmenen toimenpide-ehdotusta, jotka koskevat muun muassa ennaltaehkäisevää toimintaa, poliisien määrän lisäämistä ja viranomaistyötä estävien normien purkamista.

”Nuoret aikuiset ja alaikäiset tarvitsevat tukea välttyäkseen ajautumasta rikollisiin piireihin sekä irtaantuakseen jengeistä. Heidän pariinsa on jalkauduttava. Tähän tarvitaan moniammatillista yhteistyötä eri viranomaisten, koulujen ja kansalaisjärjestön välillä. Jo käytössä olevia rikosten ennaltaehkäisytyötä (ankkuritoiminta) sekä tukitoimia rikollisista piireistä irtaantumiselle (ns. Exit-toiminta) on vahvistettava ja laajennettava. Jo olemassa olevia nuorille suunnattuja palveluja on syytä uudistaa, jotta jengiytymiseen pystytään paremmin pureutumaan.”

Keskusta ehdottaa myös rangaistusten koventamista ja kotouttamistoimien tehostamista.

”Rikoslakiin on säädettävä rangaistuksen koventamisperusteiksi jengirikollisuus sekä jengien välinen välienselvittely, kuten on jo tehty järjestäytyneen rikollisuuden kohdalla. Kotouttamisen onnistuminen edellyttää myös käytännönläheistä yhteistyötä alueellisesti ja paikallisesti. Kielen oppiminen, koulutus ja työnteko ovat tärkeimmät keinot kotoutua. Se koskee koko maahanmuuttajaperhettä, jossa varsinkin naisten ja tyttöjen asema on usein heikko. Kotouttamiskoulutuksen vastaanottamiseen on saatava velvoittavia elementtejä. ”

Keskustan ehdotuksissa nostetaan esiin myös laittomasti maassa oleskelevien ja vakaviin rikoksiin syyllistyneiden palautuksien tehostaminen ja asuinalueiden eriytymisen torjunta. Lisäksi puolue hajauttaisi vastaanottokeskustoimintaa.

Keskusta vaatii, että sisäministeriön on käynnistettävä viipymättä poikkihallinnollinen selvitystyö.

”Suomessa puuttuu kokonaisvaltainen tilannekuva jengirikollisuudesta sekä alaikäisten väkivaltarikollisuudesta. Selvitystyö on aloitettava viipymättä. Selvityksen on oltava tosiasiapohjainen ja kaunistelematon tuomalla esiin ongelmien juurisyyt, viranomaisyhteistyön toimivuus, uuden lainsäädännön tarve ja lainsäädännöllisten esteiden purkaminen”, tiedotteessa linjataan.

Lisäksi keskusta katsoo, että jengirikosten torjunnan strategian laatiminen ja sen toimeenpano on nostettava seuraavan hallitusohjelman kärkihankkeeksi.

”Kysymys on suomalaisten arjen turvallisuudesta, josta meillä ei ole varaa tinkiä missään olosuhteissa.”

