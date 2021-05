Hallituspuolueissa on erimielisyyttä mahdollisen maakuntaveron käyttöönotosta.

Hallitusohjelmassa on linjattu, että hallitus käynnistää välittömästi valmistelun maakuntaveron käyttöönotosta, eivätkä verorakenteen muutokset saa voimaan astuessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, opetusministeri Jussi Saramo sanoi Verkkouutisten kuntavaalidebatissa pari viikkoa sitten hallituksen päättäneen, ”että maakuntavero tulee osana sotea tai sitten ei tule sotea”. Keskusta puolestaan on vastikään kiistänyt, että hallitus olisi sopinut maakuntaveron käyttöönotosta, mistä vihreät on ollut jyrkästi eri mieltä.

Tämä on keskustan linja

Keskustan puheenjohtaja, kulttuuri- ja tiedeministeri Annika Saarikko kertoi linjansa maakuntaveroon Ilta-Sanomien vaalimessuilla tiistaina. Saarikon mukaan keskustan tavoitteena on se, että maakunta voi saada muitakin tehtäviä hoidettavakseen kuin sote-palvelut, aluksi esimerkiksi aluekehitystehtäviä. Siinä vaiheessa, kun maakunta saa muita tehtäviä, on Saarikon mielestä luontevaa keskustella siitä, voisiko sillä olla myös verotusoikeus, jos maakunnalla on myös edellytyksiä hankkia tuloja.

”Näiden asioiden pitää kulkea käsi kädessä. Laajemmat tehtävät. Silloin voidaan katsoa, onko vero mahdollinen ja tästä on hallituksessa sovittu, mutta ihan ensiksi pitää saada tämä hallituksen iso uudistus”, Saarikko sanoi IS:n tentissä viitaten siihen, että itse sote-uudistus on nyt saatava maaliin.

Saarikko myös huomautti, että maakuntavero ei ratkaise tulontasaukseen liittyvää ongelmaa.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo vetosi tentissä taloustieteilijöihin, jotka ovat sitä mieltä, että maakuntavero kannattaisi ottaa käyttöön. Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ei haluaisi lisää verotustasoja, mutta uskoo silti, että maakuntavero tulee jossain vaiheessa.

Komitea lyttäsi maakuntaveron

Maakuntien verotusoikeus on valmisteltu parlamentaarisessa komiteassa, kuten hallitusohjelmaan on kirjattu. Maaliskuussa työnsä valmiiksi saanut komitea ei ehdottanut maakuntaveron käyttöönottoa. Vihreiden Mari Holopainen ja vasemmistoliiton Pia Lohikoski jättivät mieintöön eriävän mielipiteensä. Heidän mukaansa asiantuntijakuulemisissa ja lausunnoissa on tuotu laajasti esiin, että itsehallinnolla ja pienelläkin maakuntaverolla on merkittäviä etuja muun muassa kannustinvaikutusten myötä. Verotusoikeus olisi tärkeä myös hyvinvointialueiden itsenäisen päätäntävallan turvaamiseksi, he katsoivat.

Saramo huomautti IS:n tentissä, että komitean mietintö on poliittinen ratkaisu ja asiantuntijat valiokunnissa ovat olleet sitä mieltä, että maakuntavero laskee kokonaisveroastetta. Saramo kuvasi tilannetta niin, että vain verotustaho muuttuu. Maakunnat pystyvät Saramon mukaan toteuttamaan palvelun halvemmalla, jolloin verorasitus laskee.

Jos maakuntaveroa ei ole ja raha tulee valtiolta, uhkana on Saramon mukaan ”avoin piikki”, jota kokoomus on pitänyt esillä. Myöskään mahdollinen valtiovarainministeriön kiristysruuvi ei Saramon mukaan poista sitä, että idässä ja pohjoisessa Suomen väestöpohja vanhenee.

”Kokonaisveroaste saattaa nousta väestön ikääntymisen seurauksena, mutta maakuntaveron seurauksena se pienenee”, Saramo kuvasi IS:n tentissä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ihmetteli puheenvuoroa, jota hän kuvasi ”lööppikamaksi”.

”Nyt vasemmistoliitto on keksinyt jo sellaisen uuden veron, joka laskee verotusta”, hän hämmästeli IS:n tentissä.

Essayah toivoi, että ”tällainen järjettömyys jätettäisiin”, sillä hänen mukaansa maakuntavero nostaisi kokonaisveroastetta. Essayah huomautti, että myös hyvinvointialueiden kesken jouduttaisiin tasaamaan eroja ja rahoitus olisi pitkälti sosiaali- ja terveysministeriön näpeissä. Jos päälle tuodaan vielä ”maakuntaverohimmeli, niin tästä tulee aivan hillitön tasausjärjestelmä”, Essayah varoitti IS:n tentissä ja sai Saramon huutamaan väliin.

”Eihän tuossa ole mitään logiikkaa”, Saramo toisteli, jolloin puhetta juontanut Timo Haapala joutui rahoittelemaan tilannetta.

VATT: Maakuntavero voi johtaa verotuksen kevenemiseen

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT katsoi huhtikuussa asiantuntijalausunnossaan perustuslakivaliokunnalle, että maakuntaveron luomista kannusteista koituvat säästöt voivat myös johtaa verotuksen keventymiseen pitkällä aikavälillä ja tämän kevenemisen valtio voi omalla veropolitiikallaan kohdistaa työn verotukseen.

Parlamentaarisen komitean keskeisenä perusteena maakuntaveroa vastaan oli työn verotuksen kiristymispaine, mitä VATT pitää liioiteltuna huolena.

”Valtiolla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet asettaa verorakenne halutuksi alentamalla valtion tuloveroa maakuntaveron verran. Valtio voi omilla toimillaan myös estää verotuksen myötäsyklisyyttä”, lausunnossa todetaan.

”Voimakasta tulopohjan tasausta pidetään mietinnössä ongelmallisena. Sen todetaan vähentävän omien verotulojen merkitystä. Tämä toteamus ei vaikuta perustellulta. Laskennallisiin verotuloihin perustuva tasausjärjestelmä ei muuta omien verotulojen merkitystä keskimäärin vaan tasaa sen alue-eroja.”