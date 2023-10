Joanna Palmén, Tukholma: Joka aamu uutisissa

Kesän jälkeen Ruotsissa on alkanut uusi jengiväkivallan aalto. Edellisestä aallosta ei ole kuin puoli vuotta. Nyt uutiset kertovat lähes joka aamu uusimmasta jengikonflikteihin liittyvästä ampumisesta tai räjähdyksestä.

Torstai-iltana pääministeri Ulf Kristersson piti televisioidun puheen, missä hän pyysi puolustusvoimia apuun. Lehtitietojen mukaan puolustusvoimat voisivat auttaa poliisia analysoimaan ja ennakoimaan, mihin rikolliset aikovat iskeä.

Uutta on se, että uhrit ovat entistä useammin jengiläisten lähisukua. Välikohtaukset sattuvat entistä sattumanvaraisemmissa paikoissa ympäri Tukholman lääniä ja myös sen ulkopuolella. Nyt kyse on paitsi kahden eri rikollisliigan taistelusta, myös Foxtrot-nimellä tunnetun jengin sisäisestä sodasta. Poliisin on entistä vaikeampi tietää, mikä liittyy mihinkin.

Sekä uhrit että tekijät ovat usein lapsia. Viime viikolla Ruotsia järkytti me­diassa julkaistu valokuva jengikonfliktin vuoksi ammutusta 13-vuotiaasta.

Ampumavälikohtauksia on tapahtunut Ruotsissa tänä vuonna yhteensä noin 260. Niissä on kuollut 34 ihmistä. Räjähdysiskuja on tapahtunut tähän mennessä noin 130, mikä on lähellä ­aiempaa vuosiennätystä.

Voimakas räjähdys. Kolme ihmistä loukkaantui maanantaina Tukholmassa Hässelby strandissa tehdyssä räjähdeiskussa. Kuva: Fredrik Sandberg/TT

Huomautettakoon, että Suomessa tehdään edelleen enemmän henkirikoksia asukasta kohti kuin Ruotsissa.

Hallitus piti keskiviikkona hätäkokouksen viime päivien räjähdysiskujen vuoksi. Se aikoo saada jo ensi vuonna toimintaan kansallisen luparekisterin räjähdysaineiden hallussapitoon.

”Yksikään dynamiittipötkö ei saa joutua vääriin käsiin”, julisti kokouksen jälkeen siviilivalmiusministeri Carl-Oskar Bohlin. Poliisin mukaan suuri osa iskuissa käytetyistä räjähdysaineista on peräisin esimerkiksi rakennustyömailta.

Hallitus on jo aiemmin päättänyt kaksinkertaistaa aserikoksista ja räjähdysaineiden luvattomasta hallussapidosta määrättävät rangaistukset.

Foxtrot-jengiä johtaa Turkissa majaileva Rawa Majid, joka tunnetaan myös nimellä Kurdikettu. Majidilla on Turkin kansalaisuus, ja Turkki ei luovuta omia kansalaisiaan ulkomaille. Tämä tuo yhden ironisen lisäkierteen Ruotsin ja Turkin loputtomaan Nato-jäsenyyskiistaan.

Samaan aikaan turvallisuuspoliisi on nostanut maan terroriuhkatasoa ja kehottanut ihmisiä valppauteen julkisilla paikoilla ja liikennevälineissä.

Dagens industrinkolumnisti-analyytikko Henrik Mitelman niputtaa tuoreessa tekstissään yhteen kaksi epätoivottavaa kehityskulkua ja näkee niille jo lopputuloksen:

”Emme voi yhdistää ampumisia ja muita kauheuksia maailman korkeimpaan verotukseen palkansaajille. Silloin fiksuimmat häipyvät.”

Isku. Asuinrakennuksessa Lindköpingissä räjähti alkuviikosta. Kuva: Stefan Jerrevang/TT

Katja Incoronato, Udine: Vanhemmat vastuuseen

Italian hallitus puuttui syyskuussa kovin ottein jengirikollisuuteen. Italiassa ongelmana ovat erityisesti mafia-alueiden alaikäisten lasten ja nuorten jengiytyminen. Ilmiötä kutsutaan nimellä ”baby gangs” eli ”vauvajengit”. Pääministeri Giorgia Melonin mukaan alaikäisten rikollisuus leviää maassa nyt hallitsemattomasti.

Uudella lailla myös rikoksia tekevien alaikäisten vanhemmat laitetaan vastuuseen.

Tiedossa on tuntuvia sakkoja ja ankarimmillaan kahden vuoden ehdoton vankeus alaikäisten lasten tekemistä rikoksista.

”Vankeustuomio uhkaa myös niitä vanhempia, joiden alaikäiset lapset keskeyttävät koulunkäynnin.”

Vankeustuomio uhkaa myös niitä vanhempia, joiden alaikäiset lapset keskeyttävät koulunkäynnin. Tämä on yleistä etenkin Etelä-Italian mafia-alueilla.

Jengiytyminen lähti käsistä koko Italiassa pandemian aikana. Sisiliassa alaikäiset ovat syyllistyneet myös vakaviin henkirikoksiin. Traagisin tapaus tuli julki tänä kesänä Napolin maakunnan Caivanossa, jossa 14–16-vuotiaista koostunut jengi sarjaraiskasi kaksi alle 12-vuotiasta tyttöä. Alue on Napolin mafian Camorran hallinnassa.

Italian mafianvastainen poliisi on huolissaan tilanteesta. Organisoituneilla jengeillä on selvä yhteys eri mafiaklaaneihin. Jengiläiset siirtyvät väkivaltarikoksista lopulta huumekauppaan ja sitä kautta mafian palkkalistoille.

Äärioikeistolainen Lega-puolue ajaa rikosvastuun alaikärajan alentamista nykyisestä 14 vuodesta. Asia ei toistaiseksi ole edennyt.

Saara Koho, Bryssel: Huumesodan eturintamassa

Belgia on eturintamassa, kun Euroopassa käydään huumeiden ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaista taistelua.

Miksi? Siksi, että Belgiassa sijaitseva Antwerpenin satama on huumeiden salakuljetuksen ykköskohde Euroopassa.

Belgian viranomaiset takavarikoivat satamasta viime vuonna ennätysmäärän kokaiinia, 110 tonnia. Luvun arvioidaan olevan vain 10–15 prosenttia sataman läpi kulkevasta kokonaismäärästä. Belgia teki viime vuonna 40 prosenttia koko Euroopan huumetakavarikoista.

Uhka. Huumekartellit ovat uhanneet tappaa Belgian oikeusministerin Vincent van Quickenbornen. Kuva: REMKO DE WAAL

Huumekauppa on järjestäytyneen rikollisuuden käsissä, ja sen vaikutukset leviävät myös ympäröivään yhteiskuntaan. Tammikuussa 11-vuotias tyttö kuoli Antwerpenissa ammuskelussa, jonka epäillään liittyneen huumekauppiaiden välienselvittelyyn.

Belgian oikeusministeri Vincent Van Quickenborne perheineen joutuu säännöllisesti elämään vartioidussa suojatalossa. Huumekartellit ovat uhanneet tappaa hänet.

Uhkaukset tulivat sen jälkeen, kun Belgian viranomaiset olivat saaneet murrettua Sky ECC -viestintäjärjestelmän salauksen.

Se johti Belgiassa 1 400 ihmisen pidättämiseen. Monet rikolliset ovat jo päätyneet vankilaan. Tämä taas on johtanut siihen, että poliisia, oikeuslaitosta ja viranomaisia vastaan on hyökätty.

”Olemme siirtyneet maassamme huumeterrorismin uuteen vaiheeseen. Huumemaailma uhkaa tavallisia ihmisiä ja päättäjiä. Uskon, että tilanne pahenee”, Van Quickenborne totesi haastattelussa keväällä.

Poliisi kritiikin keskellä. Britanniassa poliisit olivat aseistautumattoman miehen ampumista koskeneen kohun keskellä, ja osa poliiseista kieltäytyi työvuoroista. Sotilaita kutsuttiin väliaikaisesti partioon, kunnes alkuviikolla poliisit palasivat töihinsä. Kuva: Vuk Valcic

Auli Valpola, Lontoo: Postikoodi jakaa jengejä

Erityisesti Lontoossa ja muissa Britannian suurkaupungeissa, kuten Birminghamissa, Liverpoolissa ja Manchesterissä, jengit ja niihin liittyvä väkivalta ja rikollisuus ovat isoja ongelmia. Kymmeniätuhansia nuoria on jengeissä, joita on arvioitu olevan pelkästään Lontoossa 250.

Osa jengeistä pitää tiettyä asuinaluetta valtapiirinään. Eri alueiden jengien välillä on ollut niin kutsuttuja ”postikoodisotia”, joissa viattomat sivullisetkin ovat joutuneet välillä uhreiksi.

Lontoon poliisin mukaan jengit ovat sekaantuneet erityisesti kaikkein vakavimpaan väkivaltaan. Vuosina 2019–2022 yli puolella kaikista teini-ikäisten murhista oli yhteyksiä jengeihin. Suurin osa murhista oli tehty teräaseilla.

Jengit houkuttelevat painostamalla ja manipuloimalla toimintaansa myös lapsia. Erityisesti heitä on vedetty mukaan huumeiden kuljetukseen maan eri osien välillä.

Lontoon poliisi pitää jengiväkivaltarekisteriä, jota käytetään kaikkein vaarallisimpien jengien jäsenten tunnistamisessa ja riskiarvioinnissa. Viime vuonna listattuna oli yli 1 900 henkeä.

Poliisia on arvosteltu siitä, että nuoret mustat miehet ovat suhteettoman usein poliisitoimien kohteina. Tuorein kohu koskee aseistautumattoman miehen ampumista Lontoossa autoon, jonka poliisi yhdisti aiempaan rikokseen.

Poliisi sai syytteen murhasta. Vastalauseena useat aseita kantavat poliisit kieltäytyivät vuoroistaan. Sotilaita kutsuttiin väliaikaisesti partioon, kunnes alkuviikolla poliisit palasivat töihinsä.

Sami Lotila, Tallinna: Viro on rauhoittunut

Viro on ollut väkivaltaisen jengirikollisuuden edelläkävijä, sillä Virossa veriset jengisodat käytiin jo 1990-luvulla.

Jengejä, tai organisoituneita rikollisryhmittymiä, on Virossa totuttu kutsumaan mafiaksi, vaikka kyse on useista eri ryhmittymistä. Virossakin jengiläiset ovat voittopuolisesti maahanmuuttajataustaisia, ja heidän juurensa Virossa ulottuvat Neuvostoliiton aikaan.

Raaistuneen jengirikollisuuden takia Tallinna nousi 1990-luvulla Euroopan murhapääkaupungiksi, mutta niistä päivistä on Viro rauhoittunut.

Päätekijöitä on saatu kaltereiden taakse tai heitä on muuttanut ulkomaille. Toisaalta jengit ovat saaneet jaettua reviirinsä.

”Virossakin jengit saavat ansionsa nykyään pääasiassa talousrikoksista, kuten veropetoksista, eivätkä enää vain esimerkiksi salakuljetuksesta ja prostituutiosta.”

1990-luvun jengisotia on kutsuttu myös metallisodiksi, sillä jengit halusivat päästä osille Viron läpi vyöryvistä romumetallikuormista. Moni Viron tuon ajan “mafioso” on nykyään laillinen liikemies.

Virossakin jengit saavat ansionsa nykyään pääasiassa talousrikoksista, kuten veropetoksista, eivätkä enää vain esimerkiksi salakuljetuksesta ja prostituutiosta.

Ulkomaiset moottoripyöräkerhotkin ovat yrittäneet perustaa Viroon chaptereitaan, mutta toistaiseksi laihalla menestyksellä. Viron vahvoilta jengeiltä ei jää tilaa uusille tulokkaille.

Tallinnassa ja Tartossa esiintyy kyllä katuväkivaltaa, mutta varsinaisia katujengejä Virossa ei ole.

Osin se johtuu siitä, miten nihkeästi nyky-Viro on suhtautunut humanitaariseen maahanmuuttoon ukrainalaisia lukuun ottamatta.

