Hallituksen neuvottelut puoliväliriihessä uhkaavat venyä entisestään.

Alkujaan kehysriihen piti olla kaksipäiväinen, mutta hallitus neuvottelee jo kolmatta päivää.

Säätytalolta kantautuneiden viestien perusteella näyttää siltä, että neuvotteluja tuskin saadaan päätökseen vielä tänään. Kokonaisuus vaikuttaa olevan vielä pahasti kesken.

Esimerkiksi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) totesi päivällä Säätytalolla, että neuvotteluihin kuluu vähintään koko perjantai, ehkä jopa ”muutama päivä”. Eteenpäin kuitenkin mennään.

”Kaikki riippuu nyt kaikesta”, Henriksson sanoi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) huikkasi toimittajille, että ”aika vaikeaa on”. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) harppoi aamupäivällä tuiman oloisena kameroiden ohi ja totesi, että ”työtä on paljon”.

”Täytyy käydä kävelyllä välillä ottamassa happea”, Kaikkonen sanoi puolestaan myöhemmin Säätytalolta poistuessaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi aamulla, että kaikki on auki, kunnes kaikesta on kokonaisuudessaan sovittu. Hänen mukaansa myös viikonloppuneuvotteluihin varaudutaan, vaikka neuvotteluissa on tapahtunut myös edistystä. Marinin mukaan neuvotteluihin varataan koko päivä.

”Toivottavasti ei tarvitse vielä ensi viikollakin jatkaa”, Marin sanoi.

Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo (vihr) oli aamulla selvästi turhautunut keskustan toimintaan riihessä ja syytti hallituskumppania neuvottelujen pitkittämisestä.

Ministerien kommentteja Säätytalolta välitti muun muassa Yle.

Iltalehti toisaalta kertoo, että riihessä on saatu sovittua monia asiakokonaisuuksia ja nyt väännetään julkisen talouden tasapainotuksen aikataulusta pidemmällä aikavälillä. Lehden mukaan keskusta ja rkp haluavat kehysriihestä uskottavan suunnitelman valtion velkaantumisen hallinnasta.

”Yksityiskohdista on nyt siirrytty periaatteisiin. Prosessi on nyt kunnossa, pääministerin johdolla puhutaan oikeista asioista”, neuvottelulähde kertoo Iltalehdelle.