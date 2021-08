Nykyisten tilastojen mukaan Yhdysvalloissa kuolee 10 000 ihmistä joka vuosi rattijuopumuksen takia. Myös turvallisempien teiden maassa Norjassa jopa 8 prosentissa kolareista on osallisena juopunut kuski. Tämän takia ei tule yllätyksenä, että Teslan kaltaiset yhtiöt kehittelevät ohjelmistoja, joiden avulla ajoneuvo kulkee turvallisesti liikenteessä kuskin tilasta huolimatta.

Norjan poliisi kertoo Twitterissä kuinka 24-vuotias Tesla-omistaja sammui Model S -mallin rattiin. Kuskin onneksi ajoneuvon autopilottijärjestelmä oli päällä, minkä avulla Model S pysyi kaistallaan eikä vahingoittanut muita kuskeja.

Auto pysähtyi huomattuaan kuskin olevan tajuton ja laittoi hätävilkut päälle. Pelastuslaitos saapui lopulta miehen apuun eikä kukaan loukkaantunut tapauksessa, Teslarati kertoo.

LUE MYÖS Lähdin sähköautolla työreissuun ja otin vielä peräkärryn perään – näin siinä kävi

Poliisi huomasi kuskin olevan selvästi humaltunut, mutta mies kielsi ajaneensa autolla. Videotodisteita ajamisesta ja pyörtymisestä on kuitenkin jaettu nettiin. Poliisin mukaan tarpeelliset testit on tehty ja kuskin ajokortti on hyllytetty väliaikaisesti.

Tilanteen pelastanut Model S -mallin autopilotti ei ole yllättäen edes paras Teslan järjestelmistä. Valittujen Tesla-omistajien testaama FSD Beta 9.1 on paljon edistyneempi verrattuna kyseiseen ajoneuvoon. Vaikka Teslaa on kritisoitu paljon autopilotista, ominaisuus pelastaa silti monia henkiä jopa nykypäivänä.

LUE MYÖS: