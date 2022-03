Venäjän sota Ukrainaa vastaan on maan omissa puheissa ”sotilaallinen operaatio”, jossa siviilit eivät ole vaarassa. Tämä on virallinen linja ja pahasti ristiriidassa ukrainalaisten todellisuuden kanssa, mutta Venäjällä mielikuvaa pyritään pitämään yllä niin propagandan kuin nettisensuurinkin turvin.

Kansa Venäjällä ei kuitenkaan ole aivan pimennossa, ja huomattava osa kansasta pyrkiikin löytämään tietoa valtion suoltaman ”totuuden” takaa ulkomaalaisilta sivuilta ja somesta. Tämä käy ilmi muun muassa vpn-palveluiden ja salattujen viestipalvelujen suosion lisääntymisenä, kertoo CNN.

28. helmikuuta alkaneella viikolla venäläiset internetin käyttäjät latasivat suosituimpia vpn-sovelluksia Applen ja Googlen sovelluskaupoista yhteensä 2,7 miljoonaa kertaa, lähes nelinkertaisesti edeltävään viikkoon verrattuna, kertoo tutkimusyhtiö SensorTower.

Myös vpn-palveluntarjoajat kertovat hurjasta suosion lisääntymisestä. Sveitsiläinen Proton kertoo, että maaliskuussa Venäjältä tehdyt kirjautumiset sen palveluun lisääntyivät peräti 1000 prosenttia.

Venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan vpn-palveluiden kysyntä nousi 24. helmikuuta tapahtuneen hyökkäyksen jälkeen peräti yli 13-kertaiseksi edeltävään viikkoon verrattuna.

Vpn-palveluiden lisäksi myös salattujen pikaviestipalveluiden käyttö on lisääntynyt. Verkkoliikennettä seuraavan Cloudflaren mukaan Metan Messengerin ja WhatsAppin käyttäjämäärät ovat nousseet, samoin kuin Twitterin, YouTuben, Instagramin ja TikTokin käyttö. Suurin nousu on kuitenkin tapahtunut pikaviestipalvelu Signalin käytössä, sen käyttö nousi viime viikolla 28 prosenttia.

Myös Tor-verkon eli pimeän verkon suosio on lisääntynyt ja esimerkiksi Twitter perusti palvelustaan Tor-version juuri Ukrainan sodan ja Venäjän sensuurin vuoksi. Valtioiden palomuurien kiertämisessä auttavan Lantern-työkalun käyttö Venäjällä on sekin lisääntynyt jo parin kuukauden ajan. Sen käyttäjämäärä on noussut muutamista tuhansista jo yli sataan tuhanteen kuukausittaiseen käyttäjään.

Venäjä on vaihtelevalla menestyksellä yrittänyt jo pitkään suitsia kansalaistensa Tor- ja vpn-käyttöä. Esimerkiksi vpn-palveluita on vaadittu ottamaan käyttöön televalvoja Roskomnadzorin mustat listat, joilla estetään pääsy kielletyiksi katsotuille verkkosivuille.