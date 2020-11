Kokoomuksen kansanedustajat vaativat hallitukselta selkeitä matkustukseen liittyviä ohjeita, jotta matkailualan yritykset voivat harjoittaa liiketoimintaansa.

Kokoomuksen talousvaliokuntaryhmän jäsenten mielestä näyttää siltä, että mahdolliset ohjeet saadaan käyttöön vasta joulukuun alussa. Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen, jäsenet Pia Kauma ja Janne Sankelo sekä varajäsen Heikki Vestman muistuttavat, että aikaa toimivien matkustusohjeiden luomiseen on ollut koko kesä ja syksy ja lakiesitys on vasta nyt lähdössä lausuntokierrokselle.

Alkuperäinen esitys lain väliaikaisista muutoksista epäonnistui pahasti, ja uutta versiota on odotettu viikkojen ajan.

”Hallituksen epäselvä viestintä, olemattomat matkustuksen pelisäännöt ja ylimitoitetut rajoitustoimet ovat suoraan rajoittaneet kannattavan elinkeinotoiminnan harjoittamista. Vähintä mitä hallitus voi nyt tehdä on luoda selkeät ohjeet matkustamista varten. Marinin hallituksen rajoitustoimien vuoksi matkailuala on kärsinyt merkittävästi ja valitettavasti helpotusta ei ole näköpiirissä”, edustajat kritisoivat tiedotteessa.

Edustajat toivovat viimeistään tämän uutisen herättävän hallituksen matkailualan ahdinkoon. Suomi tarvitsee matkustusrajoituspolitiikan, joka huomioi vastuullisesti turvalliset käytännöt ja minimoi taloudelliset vahingot, he vaativat. Nyt Suomi on käytännössä suljettu, edustajat huomauttavat.

”Matkustusrajoitusten määrittelyn tulee olla jatkuvaa. Tarkastelu on välttämätöntä kilpailutilanteen ja matkailualan yrityksien toiminnan turvaamiseksi”, Vartiainen painottaa.

Liikennevaliokunnan jäsen hämmästelee vatulointia

Edustajat muistuttavat, että säännöistä ei tule luoda liian epäselviä ja tulkinnanvaraisia. Epäselvät ja olemattomat matkustukseen liittyvät ohjeet haavoittavat maan taloutta ja matkailualaa dramaattisesti.

”Lokakuussa perustuslakivaliokunta antoi tylyn tuomion edelliselle hallituksen esitykselle koronan testaa ja tule -mallista. Perustuslakivaliokunta katsoi tuolloin, ettei muutosehdotuksia voinut sellaisenaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Tunarointi koskien matkustuksen pelisääntöjä on jatkunut näin jo pidemmän tovin”, Vestman sanoo.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokuntaan sekä valtiovarainvaliokuntaan kuuluva Matias Marttinen (kok) puolestaan ihmetteli liikennevaliokunnan jäsenenä, miten asiaa ei yksinkertaisesti saada kuntoon. Testaa ja tule -mallia valmisteltiin alkujaan liikenne- ja viestintäministeriössä, mutta hallituksen esittämät uudet rajoitukset tehdään tartuntatautilain muutoksella, josta sosiaali- ja terveysministeriö pyytää nyt lausuntoja.

"Minusta on suoraan sanottuna aika lailla käsittämätöntä, että tämä hallitus on nyt vatuloinut monta kuukautta sen kysymyksen parissa, että mitä Lapin matkailulle tehdään. Siellä on täysi kriisi päällä: muun muassa kansainvälinen matkustusyhtiö TUI ilmoitti tänään, että peruu loputkin Lapin matkat, ja käytännössä tilanne johtaa siis siihen, että edessä on valtava määrä konkursseja”, Marttinen sanoi eduskunnassa tiistaina.

”Minkä takia näitä linjauksia ei saada tehtyä, jotta Lapissa yrittäjät tietävät, jotta siellä Lapin toimijat tietävät, millä pelisäännöillä mennään eteenpäin, ja jotta ennen kaikkea nämä kansainväliset matkanjärjestäjät pystyvät näkemään ja tulkitsemaan, mitkä ovat ne säännöt, minkä perusteella Suomeen pystyy turvallisesti tulemaan matkailemaan. Tästä kyllä lähetän vahvat pyyhkeet maan hallitukselle.”

Lausuntokierroksen jälkeen tarkoitus on antaa hallituksen esitys eduskunnalle 3. joulukuuta. Se menee eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltäväksi. Valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) torppaa mallin jo MTV:llä.

”Keskusta ei ole tätä esitystä hyväksynyt ja henkilökohtaisesti näen, että se ei tällaisena voi edetä. Nyt tämä on aivan liian monimutkainen järjestely, joka ei toimi käytännössä eikä sitä pysty toteuttamaan ja valvomaan”, Lohi sanoo MTV:lle ja korostaa, että pelkkien negatiivisten testien pitäisi riittää.

Facebookissa Lohi toteaa, että kuukausia jatkunut epävarmuus on ollut tuhoisaa matkailualalle.

”Nyt pitää saada säännöt, joiden kansaa voidaan elää tarvittaessa vuosia”, hän kirjoittaa päivityksessään.

Hallituksen esitysluonnoksessa Suomeen voisi tulla ilman rajoituksia maista, joissa on enintään kaksinkertainen määrä tartuntoja verrattuna Suomeen. Muista maista tulevat määrättäisiin karanteeniin yli kolmen vuorokauden matkoilla, mutta karanteenin voisi pitkälti välttää koronatesteillä tai todistuksella covid-19-rokotuksesta tai sairastetusta, laboratoriovarmistetusta covid-19-taudista.

Tartuntatautilakiin ehdotetaan lisättäväksi kolme uutta väliaikaista pykälää ja uutta momenttia: Ensimmäinen koskee Suomeen korkean riskin maasta saapuvan henkilön määräämistä karanteeniin covid-19-taudille altistumisen tai perustellusti epäillyn altistumisen perusteella. Toinen pykälä koskee poikkeuksia, joissa karanteenia ei määrättäisi ja kolmas pykälä virka-avun antamista tartuntataudeista vastaavalle kunnan viranomaiselle. Uusi momentti liittyy covid-19-taudin karanteenin pituuteen.