Hallituksen kaavailemille liikkumisen rajoituksille on epidemiatilanteen perusteella tarve, jonka voi katsoa jopa välttämättömäksi – riippuen siitä, mikä on Suomen epidemianhallinnon tavoite. Tämän näkemyksen toivat esiin Yleisradion aamutelevisiossa keskiviikkona vierailleet asiantuntijat, HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sekä evoluutiobiologi Tuomas Aivelo.

Aivelon mukaan ongelma on se, että ainakaan julkisuuteen asti ei ole selvää, mikä on valtionhallinnon tavoite epidemianhallinnan suhteen.

”Onko tavoite saada nopeasti tapausmäärät alas? Vai onko tavoite, että pysymme tässä ikään kuin tehohoidon äärirajoilla, niin että tällainen tilanne voi jatkua pitkäänkin? Se vaikuttaa siihen, miten välttämätöntä on saada erilaisia rajoituksia aikaan. Jos tapauksien halutaan laskevan nopeasti, me tarvitsemme tiukempia rajoituksia, se on selkeää”, hän totesi kysyttäessä liikkumisrajoitusten tarpeesta.

”Haluammeko määränpäähän nopeammin vai hitaammin? Se vaikuttaa niihin keinoihin”, sanoi myös Markku Mäkijärvi viitaten epidemian pysyvämpään voittamiseen.

Hallituspuolueissakin pohditaan nyt, ovatko liikkumisrajoitukset todella välttämättömiä, mikä on edellytys poikkeukselliselle perusoikeuksien rajoittamiselle.

Toisaalta Aivelo totesi lähetyksessä, että liikkumisrajoitukset ovat ”aika voimakas toimi” ottaen huomioon, että Suomen epidemiatilanne on onnistuttu pitämään ”hämmentävän vakaana”. Kuten julkisuudessa on kerrottu, tartuntojen kasvun hiipumisesta on alkanut näkyä merkkejä, jotka kuitenkin ovat vielä alustavia ja lisäksi mahdollinen käänne vaikuttaa lievältä.

”Nyt ei tiedetä [varmasti], kasvaako vai pieneneekö tämä epidemia juuri tällä hetkellä”, Aivelo sanoi.

Joka tapauksessa kasvu näyttää nyt olevan hitaampaa kuin muutama viikko sitten, hän summaa. Näin ollen Suomessa ei ole sellaista voimakkaan kasvun ”hengenhätää”, jollaisessa Euroopan maat ovat joutuneet tekemään päätöksiä ulkonaliikkumiskielloista.

”Mielestäni on hyvä, että asiaa pohditaan hyvin [hallituksessa] – kannattaa käyttää muutama päivä, että tulee järkeviä ratkaisuja.”

Hänen mukaansa pari viikkoa sitten käyttöön otetut tiukemmat rajoitukset ovat selvästi alkaneet vaikuttaa, mutta vielä ei tiedetä, kuinka tehokkaasti ne laskevat tartuntoja.

”Se ei välttämättä ole riittävä se rajoitusten vaikutus.”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi arvioi aiemmin tällä viikolla Uuden Suomen haastattelussa, että liikkumisrajoitukset voisivat vähentää ihmisten kontakteja, ja niistä voisi näin ollen olla hyötyä. Hänen näkemyksensä on, että pyrkimyksenä tulisi olla tartuntalukujen saaminen kunnolla laskuun.

Mäkijärvi muistutti nyt Ylellä, että hieman pidemmän ajan tarkastelussa epidemialuvut ovat itse asiassa nyt korkeammalla kuin koskaan aiemmin ja sairaaloissa on liikaa koronapotilaita. Suomi on kuitenkin hänen mukaansa tottunut ”lämpimään veteen eikä se tunnu enää lämpimältä”.

Mäkijärven mielestä Suomi-neidon ”lääkitys ei ole ihan kohdillaan” juuri nyt, vaikka pahin nousu olisikin taittunut.

”Näillä rajoituksilla todennäköisesti lähdemme liukumaan pikkuhiljaa alas, mutta pysymme pitkään korkealla. Jos tiukennamme rajoituksia ja onnistumme [toimissa], tulisimme nopeammin alas.”

Tämä vaihtoehto olisi Mäkijärven mukaan turvallisempi niin epidemian hallinnan kannalta kuin myös terveydenhuollon kantokyvyn turvaamisen kannalta, ja yhdistettynä rokotuskattavuuden lisääntymiseen voisi myös lopulta tuoda Suomen nopeammin ”ulos” rajoituksista.

