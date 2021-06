Hallitus on yrittänyt valmistella rajoille koronaturvallista mallia jo viime vuodesta lähtien. Syksyllä eduskuntaan tuotu malli lytättiin heikosti valmisteltuna.

Rajalaki. Hallitus on yrittänyt valmistella rajoille koronaturvallista mallia jo viime vuodesta lähtien. Syksyllä eduskuntaan tuotu malli lytättiin heikosti valmisteltuna.

Rajalaki. Hallitus on yrittänyt valmistella rajoille koronaturvallista mallia jo viime vuodesta lähtien. Syksyllä eduskuntaan tuotu malli lytättiin heikosti valmisteltuna.

Lappilaiset kansanedustajat Heikki Autto (kok), Kaisa Juuso (ps), Katri Kulmuni (kesk), Mikko Kärnä (kesk), Markus Lohi (kesk), Markus Mustajärvi (vas) ja Johanna Ojala-Niemelä (sd) vaativat yhteisessä kannanotossa, että Suomi alkaa noudattaa yleiseurooppalaista linjaa, jottei Lapille elintärkeän matkailualan kilpailukyky heikkene kohtuuttomasti muihin maihin verrattuna.

Rajalaki on herättänyt huolta, koska Suomi poikkeaisi EU-linjasta terveysturvallisessa matkustamisessa. Helsingin ja Vantaan kaupungit, Finavia ja Finnair sekä liitot SAK ja EK järjestivät keskiviikkona yhteisen tiedotustilaisuuden lakiluonnoksen ongelmista.

”Eduskunta ei voi jäädä kesätauolle ennen kuin maahantuloa koskevaan lainsäädäntöön on tullut selvyys”, Lapin kansanedustajat jyrähtävät nyt yhteisessä kannanotossaan.

Lapin edustajat muistuttavat, että eduskunta on edellyttänyt tartuntatautilain aiempien muutosten käsittelyn yhteydessä, että hallituksen on tuotava eduskuntaan lakiesitys, joka selkeyttää maahantulon edellytykset ja mahdollistaa terveysturvallisen matkustamisen.

Poikkeuksellisen haastava valmistelu

Rajalaki on ollut poikkeuksellisen vaikea pähkinä valmistella. Viime syksynä eduskuntaan tuotiin niin heikoksi osoittautunut esitys, että se sai fiaskon piirteitä. Tämän jälkeen valmistelu siirrettiin liikenne- ja viestintäministeriöstä (LVM) sosiaali- ja terveysministeriöön (STM).

Nyt kokoomuksen Autto huomauttaa, että viime syksynä eduskuntaan tuotu LVM:n malli oli toteuttamiskelvoton. STM:n malli palasi juuri lausuntokierrokselta.

”Nyt lausunnoilla ollut sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema malli on myös saanut osakseen kovaa kritiikkiä, koska Suomi poikkeaisi Euroopan unionin suosituksista terveysturvallisen matkustamisen osalta”, Autto sanoo.

EU on ottamassa kesän aikana käyttöön koronatodistuksen. Lapin kansanedustajat huomauttavat, että Schengen-maat ovat pääsääntöisesti luopumassa testi- ja karanteenivaatimuksista todistuksen esittäville. Heidän mukaansa EU:n neuvoston suositus jäsenmaille on sallia matkailu myös kolmansista maista, joissa ilmaantuvuusluku on enintään 75.

”Matkailualan yritysten ja alalta toimeentulonsa saavien ihmisten kannalta epävarmuus alkaa käydä kestämättömäksi. Hallituksen on tuotava eduskuntaan välittömästi selkeä esitys, jonka turvin tuleva talvisesonki pelastetaan”, Lapin kansanedustajat vaativat.

Henna Virkkunen huolestui

Myös europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok) on huolissaan Suomen suunnitelmista jättäytyä EU:n yhteisten koronakäytäntöjen ulkopuolelle.

”Suomi ei missään vaiheessa pandemiaa ole toteuttanut EU:n yhdessä sopimia suosituksia, joilla rajaliikennettä voitaisiin hoitaa terveysturvallisesti ja palata asteittain vapaan liikkuvuuden aikaan”, Virkkunen sanoo tiedotteessa ja ihmettelee sitä, että Suomi on edellyttämässä ylimääräistä testaamista myös maahantulon jälkeen, eikä salli kevyempiä prosesseja edes hyvän tautitilanteen maista tuleville.

Virkkusen mukaan koronatodistusjärjestelmä hyväksytään ensi viikolla Euroopan parlamentin käsittelyssä ja järjestelmän avulla voi osoittaa luotettavasti, onko henkilö rokotettu, sairastanut koronan kuuden kuukauden sisällä tai saanut äskettäin negatiivisen testituloksen.

”Neuvotteluissa keskeinen lähtökohta on, että passin tiedoilla on oltava mahdollisuus matkustaa, eivätkä jäsenmaat aseta lisäedellytyksiä”, Virkkunen sanoo ja vaatii Suomen liittymään nopeasti mukaan EU:n koronapassijärjestelmään.

Virkkusen mukaan yhteiseen EU-linjaan siirtyminen takkuilee Suomessa myös puutteellisen ennakoinnin johdosta. Suomen koronatodistus viivästyy Virkkusen mukaan jopa heinäkuulle testitulosten ja sairastetun taudin osalta.

”Vika ei ole järjestelmän rakentajien, vaan ministeriön johdon. Viivästys haittaa tarpeettomasti matkustamista Suomeen ja Suomesta. Se on sekä vahingollista että suorastaan noloa, sillä Suomi ajattelee itseään mieluusti digitalisaation mallimaana”, Virkkunen toteaa.

STM on Suomessa kertonut, että EU:n yhteinen koronatodistus on määrä ottaa käyttöön heinäkuussa.