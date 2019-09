Valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan koko autoilun verotus Suomessa tulee muuttumaan radikaalisti.

”Todennäköistä on, ettei valtio jatkossa kerää veroja autoilusta kuten nyt: autojen kulutus vähenee, koko ajan mennään hybridiin, sähköautoon ja niin edelleen. Kaikki me johdumme pohtimaan sitä, millä me korvaamme nämä veromenetykset”, hän sanoi eduskunnassa torstaina aloitetussa lähdekeskustelussa, joka liittyy dieselautojen käyttövoimaveron poistamiseen.

Kansalaisaloite dieselverosta luopumisesta tehtiin viime marraskuussa. Se keräsi yhdessä päivässä yli 50 000 allekirjoitusta. Eduskunnan käsittelyyn etenemiseen tarvitaan 50 000 allekirjoitusta. LUE LISÄÄ: Dieselveron poistamiselle hurja kannatus – Kansalaisaloitteen tekijä pöllämystyi täysin

Mika Lintilä huomautti eduskunnassa, että asian suhteen tarvitaan laajempaa keskustelua.

”Me joudutaan katsomaan kokonaisuutta: jos vain käyttövoimavero poistettaisiin, se olisi 26 senttiä litralta. En usko, että siihen olisi kovasti halukkuutta, siitä tulisi omat paineensa sinne pumpulle. Kaikki me johdumme pohtimaan sitä, millä me korvaamme nämä veromenetykset. ”

Valtiovarainministerin mukaan juuri liikenne on se sektori, joka tulee eniten muuttumaan lähitulevaisuudessa.

”Toisaalta tiedämme sen, että yksi drone-isku muuttaa bensiinin ja dieselin hintaa enemmän, kuin mikään, mitä me täällä eduskunnassa teemme.”

Myös esimerkiksi perussuomalaisten Jani Mäkelä ja keskustan Ari Torniainen korostivat, että kansalaisaloitteeseen tulee vastata kokonaisselvityksellä liikenteen veroista.

Eduskuntakeskustelussa ihmeteltiin yleisesti sitä, ettei liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd) ollut paikalla.

”Lähetekeskustelulla on merkittävä rooli siinä, miten kansalaisaloite etenee. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että ministerit olisivat paikalla”, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto huomautti.

Asia päätettiin jättää pöydälle 2. lokakuuta pidettävään täysistuntoon asti. Pöydälle jättämistä esittänyt kokoomuksen Timo Heinonen toivoi, että Marin olisi ensi keskiviikkona paikalla osallistumassa ”suomalaisten autoilijoiden kannalta keskeiseen keskusteluun”.

”Olemme kuulleet erittäin hyvän keskustelun, mutta on jollain tavalla kansanvallan halveksuntaa, että liikenneministeri ei ole tätä keskustelua ollut kuulemassa. Aika monessa puheenvuorossa täällä on kiinnitetty samaan asiaan huomiota. Kyllä meillä suomalaista autoilijaa koijataan. Autoilijoilta kerätään 8,4 miljardia euroa vuosittain erilaisia veroja”, hän sanoi.